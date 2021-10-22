Для краси і здоров'я: 3 поєднання продуктів, щоб урізноманітнити щоденний раціон

Харчування має вагомий вплив на красу і здоров'я кожного. Інколи достатньо урізноманітнити раціон, щоб покращити своє самопочуття. Тому варто дізнатися про таких 3 вдалих поєднання продуктів.

Здорове харчування повинно бути різноманітним. Для цього слід ретельно організовувати свій щоденний раціон.

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Поєднання продуктів, які урізноманітнять раціон

Томати й олія

Овочі, зокрема томати, містять у своєму складі багато лікопіну – головного компонента, яка визначає колір плодів. Лікопін позитивно впливає на загальний стан всього організму, стимулює продукування колагену, допомагає боротися з ультрафіолетом. Продукти, що багаті на цю речовину, найкраще вживати з корисними жирами, наприклад, з олією авокадо.

Цитрусові та зелень

Якщо ви цікавитеся темою правильного харчування, то повинні знати про користь зелених салатів. Проте не завжди легко їсти порції, які складаються лише з таких продуктів. Аби вирішити проблему, достатньо додати цитрусових. Сік лимона здатен пришвидшувати метаболізм, а також він добре взаємодіє зі залізом, якого є багато в зелені. Таким чином ви урізноманітните звичний раціон і допоможете організму впоратися з корисною вечерею.



Продукти для різноманітності щоденного меню / Фото Unsplash

Боби і рис

Комбінація з бобів і рису чудово тамує голод. Рис містить в собі багато корисних елементів: калій, цинк, залізо. Крупа хоч і збагачена складними вуглеводами, але вона не володіє високою калорійністю. В той час бобові культури включають у свій склад багато білка, тому цей мікс стане ідеальним ланчем і посприяє збалансуванню харчування, що згодом позитивно відобразиться на вашій красі і здоров'ї.