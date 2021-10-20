Ензими можна знайти у складі різноманітних б'юті-засобів: від загадкової ензимної пудри для вмивання до кремів, масок і лосьйонів. Вони справді чинять на шкіру певний вплив. Проте не завжди такий, як обіцяють виробники косметики.

Варто знати Помилки у догляді за чутливою шкірою, які призводять до подразнення, висипання, почервоніння

Як працюють ензими в косметиці

Ензими – це ферменти, які складаються з амінокислот та необхідні нашому організму в ролі каталізатора реакцій, що протікають в ньому. Організм здатен продукувати ензими самостійно. Вони здебільшого беруть участь у процесах травлення й обміну речовин. Проте в косметиці використовують інші ензими – рослинні. Найчастіше їх дістають з гарбуза, папаї й ананасу. Дерматологи і представники б'юті-брендів цінують ензими за їхню здатність дбайливо та безпечно відлущувати ороговілі клітини дерми без агресивного впливу на неї.

Завдяки м'якій дії ензими руйнують білкові сполуки, які утримують на місці вже відмерлі лусочки на поверхні шкіри. Саме тому після використання ензимів шкіра стає гладенькою, без лущень і нерівностей. Також ензими будуть ефективним помічником у боротьбі з гіперпігментацією і постакне, якщо навчитеся їх правильно застосовувати.

Ензими підходять різним типам шкіри. Але власницям жирної дерми їхньої дії може бути недостатньо для глибокого очищення. У таких випадках варто віддати перевагу саліциловій кислоті. Дерматологи зазвичай радять косметику з ензимами для догляду за сухою і чутливою дермою. Адже ці речовини не створюють механічних мікротравм, як це робить скраб, не впливають на pH шкіри, не викликають подразнення шкіри, як це інколи трапляється з кислотами.



Користь ензимів для шкіри / Фото з інстаграму @gritty_pretty

Експерти у темі краси переконані, що тим, хто ніколи не користувався косметикою з ензимами, варто поступово включати її у звичну б'юті-рутину. Не дивлячись на всі їхні переваги, ексфоліанти не потрібно використовувати частіше 1 – 2 разів на тиждень. Якщо буде необхідність повторювати процедуру частіше, то з часом збільшуйте частоту до 3 – 4 разів.

Особливої уваги заслуговує ензимна пудра: дрібний порошок, який при контакті з водою утворює пінку. Пудру потрібно змішувати з різною кількістю води: залежно від міліграмів можна отримати м'який скраб або пінку для вмивання. Окрім цього, ензими трапляються у складі масок для обличчя, очищувальних засобів і лосьйонів. Дехто користується ензимами ще для відлущення шкіри на тілі і навіть для боротьби із врослими волосинами після гоління.

Зберігати косметику з ензимами потрібно у сухому темному місці. Також необхідне достатньо герметичне паковання. Якщо не дотримуватися цих правил і тримати засоби у неналежних умовах, то ферменти можуть втратити свою ефективність. Нагадаємо, що ензими видобувають із фруктів, які можуть спровокувати алергію. Тому беріть до уваги індивідуальну реакцію.