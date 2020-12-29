Інколи люди, які прагнуть позбутися від зайвих кілограмів, шукають чуда у вигляді дієти зі швидким та ефективним результатом. Але такі радикальні методи можуть бути шкідливими для вашого здоров’я та загального стану тіла і фігури. Тому варто дізнатися про 3 найбільш небезпечні дієти.

Скинути 5 кілограмів всього за тиждень – можливо, але лише у тому випадку, якщо ви хочете вивести з організму рідину та попрощатися з м’язами. Проте зазвичай такі екстремальні дієти є небезпечними, а результат від них нетривалим. Нутриціологиня та лікарка Марина Мальцова поділилася з Grazia, які дієти не варто пробувати, та розповіла про їхні наслідки.

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Небезпечне схуднення

Голодування

Така дієта полягає у відмові від їжі, мінімізації споживання будь-якої рідини, а регулювання сну в такому випадку відбувається за допомогою спеціальних препаратів. Люди часто "підсідають" на цей спосіб схуднення, бо вірять, що таким чином найшвидше втратять вагу. Проте голодування навіть не є різновидом дієти. Цей спосіб призначений для очищення організму. Лікарі складають індивідуальні програми для лікувального голодування. Але такі експерименти сповільнюють метаболізм, тому все, що ви з’їсте, буде інтенсивніше перетворюватися у жирові відкладення.

Дієти, які виключають одну з головних складових харчування

Існують дієти, які передбачають повну відмову від жирів, вуглеводів, клітковини або й такі, коли зовсім нічого не можна їсти, окрім одного продукту. Їх ще називають монодієтами. Також у цю категорію потрапляють популярні методи схуднення: дієта Дюкана, кетодієта . Але їх не можна самостійно собі призначати. Лікарі прописують схожий тип харчування в лікувальних цілях. Наприклад, кетодієта є корисною для тих, хто страждає від епілепсії.

Самостійне обмеження у певних продуктах шкодить організму. Якщо ви кардинально змінюєте свій раціон, то паралельно відбувається переналаштування роботи органів і систем. Як наслідок, ускладнення на печінку і серце, випадіння волосся, погіршення стану шкіри. Коли ви знову почнете правильно харчуватися, то всі втрачені кілограми швидко повернуться.

Жир йде з організму повільно – по 70-100 грамів в день. За місяць ви зможете позбутися максимум від 2-4 кілограмів. Також варто пам’ятати, що після суворої дієти обмін речовин зміниться – і ваш організм почне гарячково запасати жир на випадок нового голодування. Щоб цього не сталося, потрібно уникати небезпечних дієт, – додає нутриціологиня Марина Мальцова.

Дієти, які базуються на рослинній їжі

Яскравим прикладом цього способу схуднення є сироїдіння та палеодієта. Коли люди обирають одну з дієт, то вони харчуються, як наші далекі предки – рослинами. Окрім того, що рослини не такі якісні, як раніше, вони накопичують різноманітні види шкідливих забруднень та піддаються хімічній обробці. З тих часів, коли людство виживало за допомогою харчування рослинами, організм кожного з нас змінився внаслідок еволюції. Отже різкий перехід на сироїдіння спровокує проблеми з травленням та інші неприємні наслідки.

Як харчуватися правильно

Насамперед порадьтеся зі спеціалістом. Можливо, ваша вага не перевищує норми та не впливає на стан вашого здоров’я. В іншому разі починайте повільно:

перегляньте своє щоденне меню. Оберіть той спосіб збалансованого харчування, якого ви зможете дотримуватися постійно;

не експериментуйте з повною відмовою від білків, жирів чи вуглеводів;

не нехтуйте фізичними навантаженнями: щодня потрібно спалювати більше калорій, ніж ви спожили;

знайдіть той вид спорту, від якого отримуватимете не лише користь, але й задоволення: фітнес, ходьба та інші;

не перестрибуйте постійно з однієї дієти на іншу.

Зокрема, додамо, що варто почати з любові до себе та своєї індивідуальності, а потім додатково вдосконалюватися.