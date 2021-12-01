Для красивих фото в інстаграмі: як зробити модні "котячі очі" – проста техніка
1 грудня 2021 , 19:38Читать новость на русском
Джерело:Elle
Модний макіяж "котяче око" візуально робить погляд більш виразним. З таким мейк-апом створити ефектні фото для інстаграму буде набагато легше.
Аби швидко й професійно малювати "котяче око", достатньо оволодіти простою технікою від візажистки з 10-річним стажем Дар'ї Дібрової. Додамо, що cat eye – це дуже популярний б'юті-тренд останніх сезонів. Макіяж здатен зробити ваші очі більш відкрити, бо візуально піднімає і витягує зовнішній кутик ока і звужує внутрішній.
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Як робити модний макіяж "котяче око"
- Почніть із нанесення на всю повіку бази під тіні або кремових тіней, які можуть виконувати функцію підкладки під сухі пігменти. Щодо кольору, то покладайтеся на власні вподобання.
- Візьміть гелевий олівець, яким слід ретельно промалювати лінії між віями. Відкрийте очі та працюйте зі зовнішнім кутиком, а потім переходіть до внутрішнього кутика, трішки загострюючи і продовжуючи його. Аби отримати більш вечірній макіяж, то промалюйте олівцем ще нижні повіки, виводячи лінію, поєднуйте її з лінією на верхній повіці.
- Мейк-ап очей матиме ще кращий, чистий і дорогий вигляд, якщо розтушувати олівець одразу після нанесення, а потім закріпити результат тінями кольору олівця. Дар'я Діброва для більш легкого варіанту "котячого ока" радить не промальовувати олівцем нижню повіку, а обмежитися просто тінями натурального відтінку.
- Не нехтуйте чудовим б'юті-лайфхаком: підсвітіть світлими сатиновими тінями внутрішню повіку і лінію під бровою.
- На середину рухомої повіки нанесіть красивий мерехтливий колір, якщо ви плануєте створювати вечірній макіяж.
Модні "котячі очі" / Фото з інстаграму @patrickta
Макіяж для натхнення / Фото з інстаграму @patrickta
Ефектний вечірній мейк-ап / Фото з інстаграму @patrickta