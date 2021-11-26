Оригінальна тенденція в макіяжі, яку вже встигла повторити відома співачка за допомогою криваво-червоної підводки, передбачає створення стрілок на нижніх повіках.

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Б'юті-експерти назвали головний тренд у макіяжі очей

Авторитетні візажисти, блогери та світові селебріті дедалі частіше пробують підкреслити нижню повіку яскравою підводкою. Популярність такий макіяж очей набув завдяки соціальним мережам, де користувачі демонстрували свої експерименти зі стрілками. Згодом мейк-ап зі зворотними стрілками став справді вірусним. Трендсеттери почали активно використовувати такий б'юті-трюк.

Популярна співачка Ріанна стала однією з тих, хто спробував тренд на собі. Вона вирішила намалювати стрілки навпаки за допомогою яскраво-червоного олівця для очей. Зіркова красуня завершила б'юті-образ, доповнивши макіяж очей короткими стрілочками в куточку верхньої повіки.



Ріанна намалювала собі трендові стрілки / Фото з інстаграму @thuglaw.donimmortalrebel

За словами провідних візажистів, створити модний макіяж зі зворотними стрілками набагато простіше, ніж класичний cat-eye, адже малювати симетричні стрілки вдається далеко не всім. Головне правило такого мейк-апу – зупинитися на зворотних стрілках і залишити верхню повіку нюдовою або використати світлі тіні.

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