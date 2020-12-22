Модний і розкішний макіяж додають вечірньому образу особливого шику. Проте інколи не вистачає часу повністю змивати залишки мейк-апу, який ви робили зранку, та створювати новий для особливого вечора. Проте візажистка Марина Борщевська продемонструвала, як можна ідеально та легко перетворити денний макіяж у вечірній за 10 хвилин.

Зробити розкішний денний б’юті-образ і блискавично перетворити його на вечірній – це просте й приємне завдання, пише Vogue. У своєму передноворічному відео візажистка Марина Борщевська не лише показала, як денний мейк-ап трансформувати у вечірній, але поділилася порадами, які допоможуть вибрати свою ідеальну червону помаду, розповіла, як створити ефект довгих і пухнастих вій.

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Як перетворити денний макіяж у вечірній: покрокова інструкція

Насамперед, аби вирівняти тон шкіри, приховати пори, додати обличчю свіжості і сяйва, нанесіть праймер. Потім приховайте темні кола під очима за допомогою консилера. Наступним кроком повинно стати нанесення тональної основи легким шаром. У зимовий період можете використовувати тональний крем, який володіє зволожувально-живильним ефектом. Якщо ваша шкіра не є сухою, то закріпіть тон пудрою.

За необхідності, підкорегуйте вилиці, підборіддя і кінчик носа бронзером. Не забудьте також створити природний рум’янець ніжно-рожевим пігментом. Важливу роль в макіяжі відіграє оформлення брів. Для зручності використовуйте олівець. Денний макіяж очей найкраще робити тінями пастельного відтінку матової текстури, а для фарбування вій скористайтеся тушшю з ефектом накладних вій. Потім наносіть помаду, аби вона мала більш натуральний вигляд, робіть це пальцем.

Коли ви перетворюватимете денний макіяж у вечірній, то вам знадобиться чорний олівець, щоб промалювати слизову всередині повіки. Таким чином погляд буде більш виразним. Також для вечірнього макіяжу очей додайте шимерних тіней, а для світіння шкіри – хайлайтер на вилиці, кінчик носа, щоки.

Родзинкою вечірнього макіяжу зробіть губи. Для цього нафарбуйте їх червоною помадою, а також, щоб надати їм бажаної форми і об’єму, використовуйте олівець для губ такого відтінку, як і помада.

Дивіться відео візажистки Марини Борщевської, щоб навчитися робити з денного макіяжу вечірній: