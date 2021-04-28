Для макіяжу губ та очей: яким буде наймодніший колір косметики у майбутньому

У 2023 найбільш популярним відтінком косметики для створення макіяжу буде цифровий лавандовий. Аби випередити тренд, можна почати використовувати його у мейк-апі вже в цьому сезоні.

Відтінки лілового кольору не лише допоможуть додати спокою вашому б'юті-образу, але й урізноманітнять ваш звичний макіяж. Яскравим прикладом наймоднішого відтінку майбутніх років є колір сукні Кайлі Дженнер на Met Gala 2019 року.

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Лавандовий – наймодніший колір косметики 2023

Агентство з прогнозування трендів WGSN разом з Coloro переконані, що цифровий лавандовий колір стане б'юті-хітом 2023. Спокійний блідо-бузковий відтінок стане дуже популярним у майбутньому завдяки своєму заспокійливому ефекту. Спробуйте випередити тенденцію і зробіть макіяж у відповідних тонах, не чекаючи ще 2 роки.

Digital lavender – уособлення тієї стабільності, спокою і цифрової втечі від реальності, які багато хто з нас уже впровадили у своїх оздоровчих ритуалах, щоб захистити і покращити своє психічне здоров'я у важкі часи,

– зазначає керівник відділу контенту Coloro Джоан Томас.

Зокрема, експерт додає: "Зважаючи на те, як споживачі знаходять втіху і комфорт у віртуальному просторі, вплив відеоігор і віртуальної реальності стане всеосяжним, викривлюючи межі нашому існуванню онлайн і офлайн". Інші спеціалісти в індустрії краси помітили цікаву тенденцію: зірки дедалі частіше вибирають лавандовий колір спортивного одягу. Це черговий раз підтверджує, що такий відтінок з часом стане наймоднішим.

До епохи лавандового кольору можна почати готуватися вже. Потурбуйтеся, аби у 2023 у вашу косметичку наповнювали засоби і девайси лілово-бузкових відтінків.