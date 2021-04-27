На червоній доріжці церемонії вручення кінонагород Оскар зірки демонстрували красиві і модні б'юті-образи. Особливу увагу експертів краси привернули макіяж і зачіски американської 24-річної акторки і співачки Зендеї. Дівчина вразила ніжним і водночас ефектним б'юті-образом, який кожна дівчина може відтворити на собі.

Канарково-жовта сукня, хвилясті локони, що романтично спадали на оголені плечі, мейк-ап у коричневих відтінках – саме таким зовнішнім виглядом вражала Зендея на червоній доріжці. Неймовірний б'юті-образ зірки варто розглянути детальніше.

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Оскар-2021: як повторити б'юті-образ Зендеї

Популярна акторка наважилася з'явитися на церемонії Оскар зі зачіскою у стилі волосся русалки довжиною до сідниць. Таким чином Зендея продемонструвала, що їй подобаються різноманітні hair-експерименти. Загалом за образ знаменитості відповідав зірковий стиліст Ло Роуч. На своїй інстаграм-сторінці у сторіз він поділився референсом, на який орієнтувалася б'юті-команда. Образ Шер – був головним джерелом натхнення.



Скріншот образу Шер / Фото з інстаграму Ло Роуча

Над створенням макіяжу для Зендеї працювала візажистка Шейка Дейлі. Послуги майстрині є особливо популярними серед селебріті. Бейонсе також є клієнткою Шейки. Беручи до уваги те, що Зендея – амбасадорка Lancome, то у її мейк-апі здебільшого використовувати косметичні засоби саме цього бренда. Тканинна маска Renergie Lift Multi-Action Ultra і знаменита сироватка з пробіотиками Advanced Genifique допомогли підготувати шкіру акторки до нанесення декоративної косметики.

Головним завданням у макіяжі очей для Зендеї було отримання м'якого, але ефектного результату. Шейка використала нейтральні відтінки з набору тіней Hypnose 5-Color Terre De Sienne і French Nude, а лінію росту верхніх і нижніх вій підкреслила чорним олівцем Le Crayon Khol відтінку Black Coffee. Замість помади візажистка застосувала олівець для губ Le Crayon відтінку Nude, а поверх нанесла знаменитий блиск Juicy Tubes відтінку Raspberry Cool.

Знаючи про джерело натхнення та засоби, які використовували для створення б'юті-образу Зендеї, його можна самостійно спробувати відтворити на собі.