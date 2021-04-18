Ваши ноготки заслуживают лучший и самый модный маникюр. Нейл-тренды стремительно совершенствуются. Поэтому, чтобы быть в курсе последних бьюти-изменений, узнайте о главных летних тенденциях в маникюре 2021.

Маникюр должен быть не только красивым, но и стильным. Некоторыми модными идеями для летнего нейл-дизайна можно воспользоваться прямо сейчас.

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4 летних супертренда в маникюре

Бесцветное покрытие

Сезон весна-лето 2021 – это история о минимализме во всем. Если вы хотите сделать трендовый маникюр, то позаботьтесь, чтобы он был как можно проще. Прозрачный лак на ногтях можно дополнить легкими блестящими акцентами.

Оригинальный френч

В моде неклассический французский маникюр. Поэтому экспериментируйте с необычными и оригинальными узорами и оттенками лаков для ногтей. Например, можно рискнуть и совместить пастельные оттенки с неоновыми. Почему бы не попробовать что-то новое в ближайшее время?

Классический красный

Красное покрытие на ногтях не теряет своей актуальности. В новом сезоне можно сочетать различные текстуры и страстные оттенки красного. Таким образом ваш образ точно не будет скучным на вид.