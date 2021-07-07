Для різної довжини волосся: топ-3 наймодніші стрижки, які будуть у тренді й восени 2021

Якщо ви плануєте зміну іміджу, але не хочете помилитися, то варто вибирати серед модних та універсальних варіантів стрижок. Зокрема, буде ідеально, якщо вони не втратять своєї актуальності й через кілька місяців. Тому слід звернути увагу на hair-тренди літа, які також залишаться хітами осені 2021.

3 наймодніші стрижки підійдуть для будь-якої довжини і текстури волосся. Вони не лише стильно доповнять образ, але й красиво підкреслюватимуть переваги вашого обличчя і не вимагатимуть багато часу на вкладання.

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Модні стрижки літа та осені 2021

Вкорочений blunt-боб для короткого волосся на прикладі стрижки Віри Кекелії

Якщо вам набридли локони до пояса або просто хочете оновити свою коротку стрижку, то blunt-боб гармонійно виглядатиме з будь-яким образом. Зачіска вирівнює пропорції обличчя круглої і квадратної форми. Також ви зможете експериментувати з укладками в майбутньому. На бобі матимуть красивий вигляд як легкі пляжні локони, так і прямі пасма.

Сабіна Сокол показує рівний каскад на волоссі середньої довжини

It-girl з Франції, Сабіна Сокол є трендсеттеркою невимушених природних і водночас звабливих образів. Жінка демонструє на фото свою фірмову повітряну стрижку: волосся трішки нижче плечей, пасма різної довжини, які красиво обрамляють обличчя. Аби додати особливого шарму своїй зачісці ви можете додати довгий скошений чубчик і вкладати його на 2 боки, як це робить Сабіна. Проте будьте готовими, що на створення такої укладки доведеться виділити трохи часу.

Рівний зріз на довгому волоссі – ідея від Дженніфер Лопес

Якщо ви хочете візуально додати своїй шевелюрі густини, то спробуйте стрижку, як у знаменитої Джей Ло. Розкішний рівний зріз довжиною трішки вище грудей поєднує у собі кілька стилів: витонченість, розкіш, лоск, який надає довершеного вигляду аутфіту. Проте, аби ваша зачіска вражаю красою всіх оточуючих, не забувайте належним чином доглядати за волоссям. Пасма повинні бути здоровими, зволоженими і блискучими.