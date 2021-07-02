Дехто переконаний, що, чим частіше стригти волосся, тим швидше воно ростиме, або 100 розчісувань в день зроблять волосся здоровіше. Hair-експерти назвали ще низку міфів, які слід розвінчати.
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Міфи про волосся, в які не треба вірити
- Часта стрижка волосся пришвидшує його ріст. Якщо ви стригтимете пасма кожні 4 – 6 тижнів, то це не вплине на інтенсивність їхнього росту. Адже ріст волосся відбувається від коріння, а не на кінцях, тому підстригання кінчиків не впливає на фолікули, які відповідають за ріст.
- 100 розчісувань в день додадуть здоров'я волоссю. Таким чином, навпаки, можна пошкодити локони і стимулювати їхнє випадіння, особливо якщо ви власниця тонкого або рідкого волосся. Але розчісування є корисним для шевелюри, бо допомагає розподілити жир зі шкіри голови по волоссю, щоб воно залишалося зволоженим. Проте важливо зберігати міру.
- Волосся може посивіти за ніч після стресу. Втрата пігменту – поступовий процес: з віком меланін, який відповідає за колір волосин, зупиняє продукуватися. Тому втратити пігмент відразу неможливо, але вчені вважають, що сильний шок може спровокувати осередкову алопецію.
- Шампунь і кондиціонер потрібно змінювати кожні 2 – 3 місяці. Волосини не є живими істотами. Це означає, що вони не можуть стати несприятливими до ваших улюблених продуктів. Проблеми з волоссям можуть викликати жорстка вода, забруднене повітря, надлишок стайлінгових продуктів, але не звиклість до шампуню чи кондиціонеру. Важливо використовувати продукти для вашого типу локонів.
- Не можна користуватися кондиціонером, якщо у вас жирне волосся. Жирність пасм викликає надлишок шкірного сала, але не кондиціонування. Кондиціонер необхідний для жирних типів волосся, оскільки він допомагає забезпечити здорову дозу зволоження, живлення і захисту. Важливо наносити кондиціонер тільки на кінці, уникаючи потрапляння на шкіру голови, щоб волосся не виглядало тонким і обтяженим.
- Волосся не буде брудним, якщо рідше мити голову. Очищували локони і шкіру голови потрібно за необхідності. Швидкість забруднення волосся залежить від його типу, зачіски і вашого способу життя. Неважливо, як часто ви миєте волосся, шкіра голови буде виробляти однакову кількість шкірного сала. Секреція сальних залоз визначається гормонами і генетикою. І якщо ви почнете рідше мити голову, ситуація не зміниться.
- Волосся псується від фену. Так трапляється лише у тому випадку, якщо ви не захищаєте шевелюру жодними стайлінговими засобами. Якщо при сушінні і укладанні волосся ви використовуєте спеціальний термозахист, можете не хвилюватися за здоров'я волосся.