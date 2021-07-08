Каждая форма и цвет губ по-своему особенные. Общее у них то, что все губы очень уязвимы к воздействию внешних факторов. Также они быстро обезвоживаются. Поэтому существуют универсальные правила ухода для губ. Если не хотите столкнуться с трещинами и шелушением губной кожи, то следуйте простым советам.

Вам будет интересно: Пухлые, объемные и соблазнительные: 5 оттенков помад, которые визуально увеличивают губы

Как ухаживать за губами?

Пусть всегда с вами будет бутылка воды , куда бы вы ни шли. Ежедневно нужно выпивать минимум 9 стаканов воды. Поддержание водного баланса в организме поможет не только сохранить губы от сухости, но и предотвратить обезвоживание всего тела.

, куда бы вы ни шли. Ежедневно нужно выпивать минимум 9 стаканов воды. Поддержание водного баланса в организме поможет не только сохранить губы от сухости, но и предотвратить обезвоживание всего тела. Избавьтесь от привычки облизывать губы. "Облизывание губ повреждает защитный барьер, который сохраняет их от пересушивания", – говорит Роберт Броделл, доктор медицинских наук, дерматолог из Уоррена, Огайо. В слюне есть ферменты, которые способны разрушить этот барьер.

"Облизывание губ повреждает защитный барьер, который сохраняет их от пересушивания", – говорит Роберт Броделл, доктор медицинских наук, дерматолог из Уоррена, Огайо. В слюне есть ферменты, которые способны разрушить этот барьер. Выбирайте правильный бальзам. В хорошем бальзаме должны содержаться увлажняющие компоненты. Это могут быть: пчелиный воск, масло ши, кокосовое, миндальное или масло жожоба, витамин Е. Не забывайте еще о таком продукте, которым еще наши бабушки пользовались. А именно: вазелин. Если у вас очень чувствительные губы, то можно иногда применять бальзамы, изготовленные на основе камфоры. Но будьте осторожны, потому что чрезмерное использование этого вещества способно вызвать раздражение.



Как иметь красивые губы / Фото Pexels