Каждая форма и цвет губ по-своему особенные. Общее у них то, что все губы очень уязвимы к воздействию внешних факторов. Также они быстро обезвоживаются. Поэтому существуют универсальные правила ухода для губ. Если не хотите столкнуться с трещинами и шелушением губной кожи, то следуйте простым советам.

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Как ухаживать за губами?

  • Пусть всегда с вами будет бутылка воды, куда бы вы ни шли. Ежедневно нужно выпивать минимум 9 стаканов воды. Поддержание водного баланса в организме поможет не только сохранить губы от сухости, но и предотвратить обезвоживание всего тела.
  • Избавьтесь от привычки облизывать губы. "Облизывание губ повреждает защитный барьер, который сохраняет их от пересушивания", – говорит Роберт Броделл, доктор медицинских наук, дерматолог из Уоррена, Огайо. В слюне есть ферменты, которые способны разрушить этот барьер.
  • Выбирайте правильный бальзам. В хорошем бальзаме должны содержаться увлажняющие компоненты. Это могут быть: пчелиный воск, масло ши, кокосовое, миндальное или масло жожоба, витамин Е. Не забывайте еще о таком продукте, которым еще наши бабушки пользовались. А именно: вазелин. Если у вас очень чувствительные губы, то можно иногда применять бальзамы, изготовленные на основе камфоры. Но будьте осторожны, потому что чрезмерное использование этого вещества способно вызвать раздражение.

Догляд за губами
Как иметь красивые губы / Фото Pexels

  • Приобретите увлажнитель воздуха. Правильный уровень влажности в вашем доме также играет важную роль. Если вы замечаете, что у вас сухой воздух в комнате, то немедленно принимайте меры. Хорошей альтернативой дорогого увлажнителя воздуха может быть сосуд с водой. Поставьте его возле батареи, чтобы вода испарялась.
  • Скрабируйте при необходимости. Не стоит злоупотреблять скрабированием губ. Эта процедура удаляет отмершую кожицу. Но, если вы чувствительны или имеете очень потрескавшиеся губы, то делайте ее значительно реже.
  • Защищайте от солнца. Губы также подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей, которые их пересушивают. Поэтому пользуйтесь бальзамом с SPF или нанесите на губы тонким слоем солнцезащитный крем для лица.
  • Минимум матового. Матовые помады для губ не содержат никаких увлажняющих веществ. Если часто и надолго наносить такие средства, то они очень высушат кожу губ. Чередуйте их с глянцевыми помадами или перед использованием матовой наносите немного бальзама для губ.