Каждая форма и цвет губ по-своему особенные. Общее у них то, что все губы очень уязвимы к воздействию внешних факторов. Также они быстро обезвоживаются. Поэтому существуют универсальные правила ухода для губ. Если не хотите столкнуться с трещинами и шелушением губной кожи, то следуйте простым советам.
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Как ухаживать за губами?
- Пусть всегда с вами будет бутылка воды, куда бы вы ни шли. Ежедневно нужно выпивать минимум 9 стаканов воды. Поддержание водного баланса в организме поможет не только сохранить губы от сухости, но и предотвратить обезвоживание всего тела.
- Избавьтесь от привычки облизывать губы. "Облизывание губ повреждает защитный барьер, который сохраняет их от пересушивания", – говорит Роберт Броделл, доктор медицинских наук, дерматолог из Уоррена, Огайо. В слюне есть ферменты, которые способны разрушить этот барьер.
- Выбирайте правильный бальзам. В хорошем бальзаме должны содержаться увлажняющие компоненты. Это могут быть: пчелиный воск, масло ши, кокосовое, миндальное или масло жожоба, витамин Е. Не забывайте еще о таком продукте, которым еще наши бабушки пользовались. А именно: вазелин. Если у вас очень чувствительные губы, то можно иногда применять бальзамы, изготовленные на основе камфоры. Но будьте осторожны, потому что чрезмерное использование этого вещества способно вызвать раздражение.
Как иметь красивые губы / Фото Pexels
- Приобретите увлажнитель воздуха. Правильный уровень влажности в вашем доме также играет важную роль. Если вы замечаете, что у вас сухой воздух в комнате, то немедленно принимайте меры. Хорошей альтернативой дорогого увлажнителя воздуха может быть сосуд с водой. Поставьте его возле батареи, чтобы вода испарялась.
- Скрабируйте при необходимости. Не стоит злоупотреблять скрабированием губ. Эта процедура удаляет отмершую кожицу. Но, если вы чувствительны или имеете очень потрескавшиеся губы, то делайте ее значительно реже.
- Защищайте от солнца. Губы также подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей, которые их пересушивают. Поэтому пользуйтесь бальзамом с SPF или нанесите на губы тонким слоем солнцезащитный крем для лица.
- Минимум матового. Матовые помады для губ не содержат никаких увлажняющих веществ. Если часто и надолго наносить такие средства, то они очень высушат кожу губ. Чередуйте их с глянцевыми помадами или перед использованием матовой наносите немного бальзама для губ.