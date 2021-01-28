Айрис Лоу, дочь известного британского актера Джуда Лоу, стала амбассадором Dior Beauty. Девушка уже имеет опыт в модельной карьере и участвовала в показах парижской Недели моды зима-осень 2020.

Источник: 24 канал

С моделью охотно сотрудничают известные марки и бренды. Айрис Лоу уже ранее принимала участие в показе Miu Miu и снималась в известном британском журнале The POP для рекламной кампании Bvlgary.

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На своей Instagram-странице девушка опубликовала подборку фото и счастливо сообщила:

"Я очень рада, что могу быть новым послом Dior Beauty в Великобритании! Эта мечта осуществилась, спасибо Dior, люблю!" – написала под постом Айрис Лоу.

На опубликованных фото новая амбассадор Dior Beauty позирует с красивым макияжем. Губы девушки окрашены в ярко-красный цвет, цвет ее голубых глаз и длинные ресницы подчеркнуты черной тушью, а брови модели подчесаны вверх, согласно последнему тренду.