Допоможуть зберегти молодість: 30 продуктів, багаті на антиоксиданти

Щодня на наші клітини негативно впливають різноманітні чинники, починаючи від стану екології до зараження вірусом. Зіркова дієтологиня Наталія Самойленко розповіла, що натомість існує чимало поживних речовин, які здатні насичувати наш організм електронами, запобігати окисленню, сприяти відновленню пошкоджень. Їх можна знайти у звичайних продуктах, і вживати частіше.

Серед корисних речовин, які можуть зберегти вашу молодість надовго, є вітаміни С, Е, бета-каротин, мінерали селен, марганець, глутатіон, кофермент Q10, ліпоєва кислота, флавоноїди, фітоестрогени та інші. Тому варто дізнатися, у якій їжі їх шукати.

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30 продуктів, які збережуть молодість

Варто зазначити, що існують як природні, так і штучні джерела антиоксидантів. Наталія Самойленко наводить приклад: "Чашка свіжої полуниці містить близько 80 міліграмів вітаміну С – поживної речовини, що має антиоксидантну активність. Однак добавка, що містить 500 міліграмів С, не містить рослинних хімічних сполук (поліфенолів) – які надають організму більшу кратність захисних сил". Тому добірка поживних речовин з антиоксидантною активністю та продуктів, у яких вони містяться, стане вам у нагоді.

Вітамін С: броколі, брюссельська капуста, диня, цвітна капуста, грейпфрут, листова зелень, ківі, лимон, апельсин, папайя, полуниця, батат, помідори, перець різного кольору.

броколі, брюссельська капуста, диня, цвітна капуста, грейпфрут, листова зелень, ківі, лимон, апельсин, папайя, полуниця, батат, помідори, перець різного кольору. Вітамін Е: мигдаль, авокадо, мангольд, листова зелень, арахіс, червоний перець, шпинат, насіння соняшника.

мигдаль, авокадо, мангольд, листова зелень, арахіс, червоний перець, шпинат, насіння соняшника. Каратиноїди: а брикоси, спаржа, буряк, броколі, диня, морква, болгарський перець, капуста, манго, апельсини, персики, грейпфрут, гарбуз, кабачки, шпинат, батат, мандарини, помідори та кавун.

брикоси, спаржа, буряк, броколі, диня, морква, болгарський перець, капуста, манго, апельсини, персики, грейпфрут, гарбуз, кабачки, шпинат, батат, мандарини, помідори та кавун. Селен: бразильські горіхи, риба, молюски, яловичина, птиця, ячмінь, коричневий рис.

бразильські горіхи, риба, молюски, яловичина, птиця, ячмінь, коричневий рис. Цинк: яловичина, птиця, устриці, креветки, кунжут, насіння гарбуза, нут, сочевиця, кеш’ю, збагачені злаки.

яловичина, птиця, устриці, креветки, кунжут, насіння гарбуза, нут, сочевиця, кеш’ю, збагачені злаки. Фенольні сполуки. Серед них виділяються: кверцетин (яблука, червоне вино, цибуля), катехіни (чай, какао, ягоди), ресвератрол (червоне та біле вино, виноград, арахіс, ягоди), кумарова кислота (спеції, ягоди), антоціани (чорниця, полуниця).

У прагненні зберегти красу і молодість надовго дехто може вдаватися до медикаментозних рішень, але природніх пропозицій також існує чимало. Чому б не спробувати спочатку взяти від них максимум?