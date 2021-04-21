Допоможуть зберегти молодість: 30 продуктів, багаті на антиоксиданти

Джерело:Elle
Щодня на наші клітини негативно впливають різноманітні чинники, починаючи від стану екології до зараження вірусом. Зіркова дієтологиня Наталія Самойленко розповіла, що натомість існує чимало поживних речовин, які здатні насичувати наш організм електронами, запобігати окисленню, сприяти відновленню пошкоджень. Їх можна знайти у звичайних продуктах, і вживати частіше.
Серед корисних речовин, які можуть зберегти вашу молодість надовго, є вітаміни С, Е, бета-каротин, мінерали селен, марганець, глутатіон, кофермент Q10, ліпоєва кислота, флавоноїди, фітоестрогени та інші. Тому варто дізнатися, у якій їжі їх шукати.
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Варто зазначити, що існують як природні, так і штучні джерела антиоксидантів. Наталія Самойленко наводить приклад: "Чашка свіжої полуниці містить близько 80 міліграмів вітаміну С – поживної речовини, що має антиоксидантну активність. Однак добавка, що містить 500 міліграмів С, не містить рослинних хімічних сполук (поліфенолів) – які надають організму більшу кратність захисних сил". Тому добірка поживних речовин з антиоксидантною активністю та продуктів, у яких вони містяться, стане вам у нагоді.
У прагненні зберегти красу і молодість надовго дехто може вдаватися до медикаментозних рішень, але природніх пропозицій також існує чимало. Чому б не спробувати спочатку взяти від них максимум?