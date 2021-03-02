Алкогольні напої допомагають чудово розслабитися після важкого дня, але вони можуть шкодити шкірі. Звісно, келих вина за вечерею чи коктейль на вечірці не вплине на ваш загальний зовнішній вигляд. Проте вживання окремих видів спиртного можуть спровокувати негативні наслідки: почервоніння на обличчі, запалення та інші.