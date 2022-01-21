"Дорога брюнетка" – hair-тренд 2022 року: Карлі Клосс показала новий колір волосся

Відома модель та колишній ангел Victoria's Secret, 29-річна американська модель Карлі Клосс більше не білявка. Зірка кардинально змінила імідж, спробувавши головний тренд 2022 року – фарбування у стилі "дорогої брюнетки".

Прихильники Карлі Клосс вже називають її "останньою знаменитістю", яка наважилася пофарбувати свої фірмові світлі локони у розкішний темний відтінок. Модель опублікувала світлини в новому іміджі на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 10 мільйонів підписників.

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Карлі Клосс стала брюнеткою

Тривалий час Карлі була білявкою, але тепер стала шатенкою. До публікації із фото, на яких модель позує з оновленою зачіскою, вона додала підпис: "Після 10 років перебування білявкою я нарешті перейшла на темний бік".

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Модне фарбування волосся / Фото з інстаграму Карлі Клосс

Зірковий перукар Том Сміт коментує тренд на фарбування волосся у стилі "дорогої брюнетки": "Це занадто легко вибрати темніший відтінок волосся та нанести один тон по всій довжині, результат нагадує використання фарби з коробки в домашніх умовах. Я вважаю, що професійні колористи повинні надавати клієнтам те, чого вони ніколи не зможуть отримати вдома, і тому дорога брюнетка – це все про додавання деталей і цікавих тіней більш глибоких відтінків, щоб отримати більш об’ємний і дорогий результат".

Hair-стиліст додає: "У світі знаменитостей часто "чим світліше, тим краще", тому так багато зірок – білявки або вибирають явно невластиві відтінки для власного волосся, використовують перуки. Тепер, коли брюнетка може виглядати однаково "дорого" і "відповідно", існує шанс, що багато селебріті зацікавляться більш глибокими тонами".

Том Сміт радить, якщо ви хочете стати брюнеткою, то наголосіть колористу, аби він не створював один "плоский" колір. Адже дорога брюнетка – це про глибину й об’єм, тому вам із майстром потрібно узгодити найглибший і найсвітліший відтінок, які ви прагнете бачити у своєму волоссі, а потім дозволяйте розмістити колористи відтінки між собою так, щоб покращити вашу стрижку.