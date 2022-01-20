За словами Емілі, вона взяла відпочинок від соціальних мереж, що попрацювати і насолодитися статусом "бути мамою". На нових світлинах модель позує в ефектному образі, започатковуючи hair-тренд 2022.

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EmRata повернулася з чубчиком

Емілі Ратажковскі продемонструвала нову зачіску – стильний каскад і рваний чубчик середньої довжини. Зіркова матуся надихнулася стилем ікони 60-х Джин Шріматон. Фоловери Емілі припускають, що з такою зачіскою і блискучим вбранням модель зустрічала Новий рік 2022. До того ж стрижка трендсеттерки має всі шанси стати тенденцією у hair-індустрії.

Позуючи для серії фотографій зі стильною укладкою, можливо, з перукою, у стилі 60-х років 30-річна Емілі Ратажковскі повторила пасма Шрімтон з тієї епохи, які створюють грайливу тінь на обличчі. Також зірка продемонструвала "котячі" стрілки на повіках, нюдові губи та рум'яні щоки. А сліпучий кольчужний топ з оголеною спиною, доповнений бахромою, вдало підкреслив принади тіла моделі.

"Twenty twenty too", – додала в описі до публікації в інстаграмі модель.



Емілі Ратажковскі у звабливому образі / Фото з інстаграму моделі



Знаменита модель змінила зачіску або приміряла перуку / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі

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