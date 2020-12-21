Міша Романова – 30-річна співачка, яка донедавна була солісткою гурту "ВІА Гра". Вона дбає про свою зовнішність, адже розуміє, наскільки важливо жінці завжди берегти свою красу. Відома красуня поділилася власними секретами краси, розповіла про домашні б’юті-процедури, які робить самостійно, та догляд за шкірою взимку.

Співачка Міша Романова є прихильницею домашніх б'юті-процедур. Тому вона вирішила записати відео з професійною зірковою косметологинею Тетяною Кушніренко, аби розвінчати міф: "Бути красивою і доглянутою – дорого". Viva розповіли детальніше про тонкощі домашнього догляду.

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Секрети краси і домашнього догляді від Міші Романової

Співачка Міша Романова та косметологиня Тетяна Кушніренко опублікували влог, у якому поділилися зі своїми шанувальниками таємницями краси і тонкощами домашнього догляду. Екссолістка гурту "ВІА Гра" здивувала, як бюджетно можна доглядати за своєю зовнішністю.

У зимову пору року для мого сухого типу шкірі підходить засіб з хорошим рівнем зволоження. Також я відкрила для себе гелеві текстури масок, я їх наношу навіть на ніч – таким чином вони краще працюють, ніж просто нанести їх на 20 хвилин. Дуже люблю креми, у складі яких є алое. Вважаю, що ця рослина – найсильніший антиоксидант. Думаю, в кожному домі росте алое і його можна використовувати як дуже крутий натуральний засіб для шкіри,

– розповідає Міша Романова.

Співачка ділиться ще одним б'юті-лайфхаком – це патчі під очі, які не можна довго носити. Важливо використовувати їх протягом того точного часу, який вказано в інструкції. Патчі можуть негативно впливати на стан шкіри та сушити її, якщо тримати їх на обличчі надто довго.

Міша Романова та Тетяна Кушніренко рекомендують доглядати за собою щодня, а також проводити б’юті-процедури, як тільки у вас з'являється вільна хвилинка: ввечері після роботи чи просто протягом дня.

Більше порад і секретів домашнього догляду дивіться у відео: