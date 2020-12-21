Миша Романова – 30-летняя певица, которая до недавнего времени была солисткой группы "ВИА Гра". Она заботится о своей внешности, так как понимает, насколько важно женщине всегда беречь свою красоту. Известная красавица поделилась собственными секретами красоты, рассказала о домашних бьюти-процедурах, которые делает самостоятельно, и уходе за кожей зимой.

Певица Миша Романова является поклонницей домашних бьюти-процедур. Поэтому она решила записать видео с профессиональным звездным косметологом Татьяной Кушниренко, чтобы развенчать миф: "Быть красивой и ухоженной – дорого". Viva рассказали подробнее о тонкостях домашнего ухода.

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Секреты красоты и домашнего ухода от Миши Романовой

Певица Миша Романова и косметолог Татьяна Кушниренко опубликовали влог, в котором поделились со своими поклонниками тайнами красоты и тонкостями домашнего ухода. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" удивила, как бюджетно можно ухаживать за своей внешностью.

В зимнее время года для моего сухого типа кожи подходит средство с хорошим уровнем увлажнения. Также я открыла для себя гелевые текстуры масок, я их наношу даже на ночь – таким образом они лучше работают, чем просто нанести их на 20 минут. Очень люблю кремы, в составе которых есть алоэ. Считаю, что это растение – сильнейший антиоксидант. Думаю, в каждом доме растет алоэ и его можно использовать как очень крутое натуральное средство для кожи,

– рассказывает Миша Романова.

Певица делится еще одним бьюти-лайфхаком – это патчи под глаза, которые нельзя долго носить. Важно использовать их в течение того точного времени, которое указано в инструкции. Патчи могут негативно влиять на состояние кожи и сушить ее, если держать их на лице слишком долго.

Миша Романова и Татьяна Кушниренко рекомендуют ухаживать за собой ежедневно, а также проводить бьюти-процедуры, как только у вас появляется свободная минутка: вечером после работы или просто в течение дня.

Больше советов и секретов домашнего ухода смотрите в видео: