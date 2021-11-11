Відео, де українська візажистка під іменем Dosha Moor робить макіяж незрівнянній Мей Маск, потрапило в рекомендації тіктоку. Під одним з них майстриня написала, що "Досі не може повірити у те, що сталось". Редакція Showbiz 24 поцікавилась у візажистки, як їй вдалось потрапити у команду моделі.

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За її словами, команда Мей Маск близько місяця назад попередила візажистку, що вона супроподжуватиме жінку впродовж всього дня у столиці. Послуги Dosha Moor запропонували організатори події, де виступала мама Ілона Маска. Разом з нею також працювала майстриня з укладання волосся Марія.

Приголомшлива жінка, тільки увійшовши до кімнати, відразу відчуваєш неймовірну відкритість до людей і неймовірну енергетику! Людина, яка запам'ятовує дрібниці, дуже професійна з перших же секунд. Не всі дівчата поводяться так чудово, ми з колегою були в приємних емоціях від цього,

– поділилась візажистка у коментарі 24 каналу.

На відеороликах візажиста Dosha Moor можна побачити, як Мей Маск готувалась до заходів у розкішному готелі з виглядом на Дніпро. 73-річна зірка була у піднесеному настрої, багато усміхалась та сміливо позувала для відеороликів, які вже підкорили мережу.

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Варто додати, що для своїх виходів жінка одягала кілька образів українських брендів, до прикладу, вишиванку від Юлії Магдич, молочний костюм бренду Vorozhbyt&Zemskova, синю сукню від бренду Nadya Dzyak. Зазначимо, що поява знаменитостей у локальних брендах різко підвищує попит та їхню впізнаваність, тому сподіваємось, що про українські фешн-бренди тепер дізнається ще більше людей у світі.