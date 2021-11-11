Видео, где украинская визажистка Dosha Moor делает макияж несравненной Мэй Маск, попало в рекомендации тиктока. Под одним из них мастер написала, что "До сих пор не может поверить в произошедшее. Редакция Showbiz 24 поинтересовалась у визажистки, как ей удалось попасть в команду модели.

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По ее словам, команда Мэй Маск около месяца назад предупредила визажистку, что она будет сопровождать женщину на протяжении всего дня в столице. Услуги Dosha Moor предложили организаторы происшествия, где выступала мама Илона Маска. Вместе с ней также работала мастерица по укладке волос Мария.

Потрясающая женщина, только войдя в комнату, сразу чувствуешь невероятную открытость к людям и невероятную энергетику! Человек, запоминающий мелочи, очень профессиональный с первых же секунд. Не все девушки ведут себя так прекрасно, мы с коллегой были в приятных эмоциях от этого,

– поделилась визажистка в комментарии 24 каналу.

На видеороликах визажиста Dosha Moor можно увидеть, как Мэй Маск готовилась к мероприятиям в роскошном отеле с видом на Днепр. 73-летняя звезда была в приподнятом настроении, много улыбалась и смело позировала для уже покоривших сеть видеороликов.

Макияж для Мэй Маск от визажистки-украинки: видео из тектока

Стоит добавить, что для своих выходов женщина надевала несколько образов украинских брендов, например, вышиванку от Юлии Магдыч, молочный костюм бренда Vorozhbyt&Zemskova, синее платье от бренда Nadya Dzyak. Отметим, что появление знаменитостей в местных брендах резко повышает спрос и их узнаваемость, поэтому, надеемся, что об украинских фэшн-брендах теперь узнает еще больше людей в мире.