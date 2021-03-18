Чи правильно жінки доглядають за шкірою під час гоління: результати дослідження
Більшість жінок досі мають хибне уявлення про гоління. Цей ритуал переважно проводять поспішно, при цьому ігнорують засобами для догляду за шкірою, які необхідні до і після видалення волосся.
Джерело:Mirror
Про це свідчать результати дослідження, яке провела маркетингова компанія OnePoll. Вони опитали 2 тисячі респонденток і з’ясували, що жінки надають більше значення догляду за своїм обличчям, нехтуючи шкірою на своєму тілі.
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Пів години за шкірою обличчя і 5 хвилин на решту тіла
- 76% респонденток надають найбільше значення догляду за своїм обличчям.
- Майже п'ята частина (17%) витрачає понад 30 хвилин на тиждень на догляд за шкірою обличчя, але трохи менше 5 хвилин приділяють ногам (41%) та рукам (45%).
- Більше чверті (28%) також витрачають щонайменше 20 фунтів (приблизно 760 гривень) на місяць на косметичні засоби для обличчя, тоді як лише 7% витрачають стільки ж на догляд за шкірою ніг.
Жінки приділяють увагу догляду за обличчям, нехтуючи шкірою всього тіла / Фото pexels
Гоління і догляд за шкірою
Лікарка-косметологиня Евома Укелегхе, яка замовила дослідження, каже, що жінки досі недостатньо обізнані щодо того, як слід видаляти волосся і чого не можна робити.
Наш режим догляду за тілом рідко виходить за рамки якогось поспішно нанесеного крему для тіла та швидкого гоління під душем,
– вважає косметологиня.
- Як показало дослідження, 71% жінок розуміє зв'язок між сухою й подразненою шкірою та голінням, але лише 16% з них регулярно замінюють свої леза.
- 43% не розуміють переваг використання засобів для шкіри до і після гоління.
- Також виявилося, що 29% сказали, що не знають, як доглядати за шкірою тіла.
- Більше половини (52%) придбали б новий засіб для зволоження обличчя, а не свіжу бритву.
- Майже чверть (23%) лише кілька разів мінятимуть лезо бритви або одноразову бритву, незважаючи на те, що 62% погодились, що потрібно регулярно змінювати леза.
- Також виявилось, що 29% жінок не вважають, що крем для гоління завжди необхідний.
- І незважаючи на те, що 61% жінок, які відчувають сухість або подразнення після гоління, третина з них не обирає бритву, виходячи з власних потреб у догляді за шкірою.
Жінки досі мають хибне уявлення про гоління / Фото pexels
Міфи та помилки при голінні
Коли мова заходить про взаємозв'язок між шкірою та процедурами видалення волосся, існує безліч міфів та помилок. Ось найбільш розповсюджені:
- Нерегулярна заміна леза. Більше третини жінок (38%) не знають, що слід систематично замінювати леза, щоб забезпечити чітке та гладке гоління шкіри.
- Не розуміють переваг ексфоліації бритвою. 86% жінок не усвідомлюють, що гоління насправді може діяти як пілінг для шкіри.
- Волосся не стає товстішим і не росте швидше. Майже третина жінок помилково вважають, що гоління пришвидшує ріст волосся і робить його густішим та темнішим.
- Засоби для гоління мають значення. 71% жінок вважають, що мило та вода працюють так само добре, як крем для гоління.
- Неправильне уявлення про гоління. Майже третина (30%) помилково вважає, що щоденне гоління шкідливо для вашої шкіри.
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