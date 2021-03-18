Большинство женщин до сих пор имеют ошибочное представление о бритье. Этот ритуал преимущественно проводят поспешно, при этом игнорируют средствами по уходу за кожей, которые необходимы до и после удаления волос.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного маркетинговая компания OnePoll. Они опросили 2000 респонденток и выяснили, что женщины придают большее значение ухода за своим лицом, пренебрегая кожей на своем теле.

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Полчаса за кожей лица и 5 минут на остальное тело

76% респонденток придают наибольшее значение уходу за своим лицом.

Почти пятая часть (17%) тратит более 30 минут в неделю на уход за кожей лица, но чуть меньше 5 минут уделяют ногам (41%) и рукам (45%).

Более четверти (28%) также тратят менее 20 фунтов (примерно 760 гривен) в месяц на косметические средства для лица, тогда как лишь 7% тратят столько же на уход за кожей ног.



Женщины уделяют внимание уходу за лицом, пренебрегая кожей всего тела / Фото pexels

Бритье и уход за кожей

Врач-косметолог Эвома Укелегхе, которая заказала исследование, говорит, что женщины до сих пор недостаточно осведомлены о том, как следует удалять волосы и чего нельзя делать.

Наш режим ухода за телом редко выходит за рамки какого-то поспешно нанесенного крема для тела и быстрого бритья под душем,

– считает косметолог.

Как показало исследование, 71% женщин понимает связь между сухой и раздраженной кожей и бритьем, но лишь 16% из них регулярно меняют свои лезвия.

43% не понимают преимуществ использования средств для кожи до и после бритья.

Также оказалось, что 29% сказали, что не знают, как ухаживать за кожей тела.

Более половины (52%) приобрели бы новое средство для увлажнения лица, а не свежую бритву.

Почти четверть (23%) всего несколько раз будут менять лезвие бритвы или одноразовую бритву, несмотря на то, что 62% согласились, что нужно регулярно менять лезвия.

Также оказалось, что 29% женщин не считают, что крем для бритья всегда необходим.

И несмотря на то, что 61% женщин испытывают сухость или раздражение после бритья, треть из них не выбирает бритву, исходя из собственных потребностей в уходе за кожей.



Женщины до сих пор имеют ошибочное представление о бритье / Фото pexels

Мифы и ошибки при бритье

Когда речь заходит о взаимосвязи между кожей и процедурами удаления волос, существует множество мифов и заблуждений. Вот наиболее распространенные: