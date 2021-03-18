Правильно ли женщины ухаживают за кожей во время бритья: результаты исследования
Большинство женщин до сих пор имеют ошибочное представление о бритье. Этот ритуал преимущественно проводят поспешно, при этом игнорируют средствами по уходу за кожей, которые необходимы до и после удаления волос.
Источник:Mirror
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного маркетинговая компания OnePoll. Они опросили 2000 респонденток и выяснили, что женщины придают большее значение ухода за своим лицом, пренебрегая кожей на своем теле.
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Полчаса за кожей лица и 5 минут на остальное тело
- 76% респонденток придают наибольшее значение уходу за своим лицом.
- Почти пятая часть (17%) тратит более 30 минут в неделю на уход за кожей лица, но чуть меньше 5 минут уделяют ногам (41%) и рукам (45%).
- Более четверти (28%) также тратят менее 20 фунтов (примерно 760 гривен) в месяц на косметические средства для лица, тогда как лишь 7% тратят столько же на уход за кожей ног.
Женщины уделяют внимание уходу за лицом, пренебрегая кожей всего тела / Фото pexels
Бритье и уход за кожей
Врач-косметолог Эвома Укелегхе, которая заказала исследование, говорит, что женщины до сих пор недостаточно осведомлены о том, как следует удалять волосы и чего нельзя делать.
Наш режим ухода за телом редко выходит за рамки какого-то поспешно нанесенного крема для тела и быстрого бритья под душем,
– считает косметолог.
- Как показало исследование, 71% женщин понимает связь между сухой и раздраженной кожей и бритьем, но лишь 16% из них регулярно меняют свои лезвия.
- 43% не понимают преимуществ использования средств для кожи до и после бритья.
- Также оказалось, что 29% сказали, что не знают, как ухаживать за кожей тела.
- Более половины (52%) приобрели бы новое средство для увлажнения лица, а не свежую бритву.
- Почти четверть (23%) всего несколько раз будут менять лезвие бритвы или одноразовую бритву, несмотря на то, что 62% согласились, что нужно регулярно менять лезвия.
- Также оказалось, что 29% женщин не считают, что крем для бритья всегда необходим.
- И несмотря на то, что 61% женщин испытывают сухость или раздражение после бритья, треть из них не выбирает бритву, исходя из собственных потребностей в уходе за кожей.
Женщины до сих пор имеют ошибочное представление о бритье / Фото pexels
Мифы и ошибки при бритье
Когда речь заходит о взаимосвязи между кожей и процедурами удаления волос, существует множество мифов и заблуждений. Вот наиболее распространенные:
- Нерегулярная замена лезвия. Более трети женщин (38%) не знают, что следует систематически заменять лезвия, чтобы обеспечить четкое и гладкое бритье кожи.
- Не понимают преимуществ эксфолиации бритвой. 86% женщин не осознают, что бритье самом деле может действовать как пилинг для кожи.
- Волосы не становятся толще и не растут быстрее. Почти треть женщин ошибочно полагают, что бритье ускоряет рост волос и делает его более густым и темным.
- Средства для бритья имеют значения. 71% женщин считают, что мыло и вода работают так же хорошо, как крем для бритья.
- Неправильное представление о бритье. Почти треть (30%) ошибочно считают, что ежедневное бритье вредно для вашей кожи.
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