Доступно та з переробленого сміття: який косметичний бренд запустила Пріянка Чопра

Індійська модель, актриса та Міс Світу 2000 значну частину свого часу проводить у кріслах візажистів. Зірка зрозуміла, що через індустрію краси у світі багато зайвих відходів. За допомогою запуску свого б’юті-бренду зі символічною назвою Anomaly вона хоче продемонструвати, що прийшов час створювати іншу косметику та упаковки для неї.

Джерело: People

1 лютого стартував продаж косметичних продуктів бренду Пріянки Чопри Anomaly на Target. Лінійку називають доступною, адже ціна косметики на перевищує 6 доларів, а упаковки для неї виготовлені з переробленого сміття з океанів та звалищ.

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Пріянка Чопра запустила екологічний б’юті-бренд Anomaly

38-річна Пріянка Чопра усвідомила, що індустрія краси створює дуже багато відходів. Зірка коментує: "Спробувавши майже кожен продукт з кожної лінійки, я виявила, що індустрії моди і краси час взяти на себе відповідальність". Вона наголошує на тому, що саме наше покоління буде відповідати за те, у якому стані зараз планета Земля. Тому важливо, аби ринок краси був екологічним та стійким.

Згодом у Пріянки виникла ідея створити власний бренд засобів для догляду за волоссям – Anomaly. Вона одразу вирішила, що екологічна основа буде її головною місією, а також для зірки була важливою вартість косметики.

У 15-річному віці, коли я ходив у Walmart або Target, щоб купити шампуні, моє волосся було до пояса, божевільне і жило своїм життям. Все хороше, я не могла собі дозволити. Це було просто так дорого,

– ділиться спогадами Пріянка Чопра.

Тоді знаменитість почала шукати способи створення високоефективних, чистих формул, які зберігатимуться у стійкій упаковці, яка придатна для вторинної переробки, і коштуватимуть не більше 6 доларів. Таким чином вартість кожного товару з лінійки 5, 99 доларів.

Ми зробили упаковку зі 100% переробленого сміття з океанів та звалищ, і воно все ще підлягає переробці. Стінки на пляшках набагато тонші, ніж будь-що інше, що ви побачите на вітринах. Це допомагає нам витрачати набагато менше коштів на упаковки, на що більшість компаній витрачають багато,

– пояснює засновниця бренду Anomaly.

Пріянка Чопра не приховує, що вона не професійний перукар, тому хотіла, аби до лінійки увійшли ті засоби для догляду за волоссям, які є потрібними у повсякденному житті. Асортимент продукції б’юті-бренду Anomaly складається з: освітлювального шампуню, м’якого шампуню, зволожувального шампуню, кондиціонера для блиску волосся, кондиціонера для гладкості локонів, кондиціонера для об’єму, маски для глибокого кондиціонування та сухого шампуню.

Зокрема, лінійка є універсальною. Адже гендерний аспект також був визначальним для Пріянки. Вона хотіла, аби засоби підходили як чоловікам, так і жінкам, не були прив’язаними до стереотипів статі. Тому ці продукти для догляду за волоссям мають нейтральний свіжий і чистий запах.