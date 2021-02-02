Фарбування волосся – це важлива б’юті-процедура, яка згодом вплине на ваш загальний б’юті-образ. Важливо обирати той відтінок, який не лише вам сподобається, але й буде трендовим, підкреслюватиме вашу привабливість і сексуальність.