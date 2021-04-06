Довговолоса учасниця реаліті "Холостяк-11" поділилася секретами довгих і здорових локонів

Катерина Жук, учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк", має довге, здорове і блискуче волосся. Аби зберігати локони у такому стані, дівчина має декілька власних секретів.

Щоб мати красиве волосся, Катерина насамперед правильно доглядає за ним. Окрім вітамінної маски та термозахисту, в неї ще багато пунктів.

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Як мати довге і здорове волосся: секрети власниці пишної шевелюри

Важливо використовувати шампунь, призначений саме для вашого типу волосся. Також не можна мити локони гарячою водою, бо вона травмує волосяну структуру, лусочки розшаровуються, пасма стають жорсткими і ламкими.

Користуйтеся кондиціонером або бальзамом. Засіб допоможе розгладити структуру волосся, додасть йому блиску, полегшить розчісування. Катерина акцентує, що не потрібно тримати кондиціонер на волоссі більше зазначеного часу, адже це не дасть додаткового ефекту. Також варто розуміти, що кондиціонер – це частина базового догляду за шевелюрою, але він не замінить маски, сироватки та олії.

Учасниця реаліті-шоу "Холостяк" робить маску для волосся 2 рази на тиждень. Лайфхак від Катерини: після нанесення маски відтисніть зайву вологу з волосся, загорніть його в теплий рушник і залиште на 20 – 30 хвилин. Таким чином вдасться покращити ефект від процедури. Hair-експерти радять не користуватися різними масками водночас. Натомість слід застосовувати 1 курсом протягом 1 – 3 місяців, щоб отримати накопичувальний результат.

Придбайте в аптеці вітаміни А, В і Е, ефірні олії для волосся та додавайте їх у маску.

Якщо плануєте мити голову вранці, то перед сном нанесіть на корені та загальну довжину волосся реп’яхову чи кокосову олію. Важливо, щоб рідина була теплою. Заплетіть косу і лягайте спати.

Не можна терти локони після миття. Аби уникнути пошкодження волосся, загорніть його в сухий рушник і легенько промокніть.

Перед використанням термоприладів для укладання наносіть на пасма термозахист. Зокрема, не нехтуйте іншими живильними і зволожувальними засобами: сироватками, оліями.