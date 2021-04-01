Про красу та здоров'я волосся варто ретельно дбати. Насамперед вам знадобиться грамотний та поетапний догляд. Зокрема, швидко відростити бездоганні локони допоможуть декілька простих і корисних звичок.

Окремі важливі речі для вашої краси на перший погляд здаються незначними: температура води, у якій ви миєте волосся, чи тривалість розчісування. Тому 4 повсякденні звички можуть пришвидшити ріст вашого волосся. Читайте більше: Як врятувати волосся від випадіння після коронавірусу: рецепт маски Тетяни Литвинової 4 повсякденні звички, які допоможуть відростити волосся Не мийте голову щодня, якщо це можливо. Шкіра голови продукує певну кількість жиру, який утворює на волоссі захисний бар'єр. А надмірне миття голови його руйнує. Якщо це відбувається дуже часто, то шкіра голови починає виробляти ще більше жиру, від чого швидше забруднюються локони. Волосся матиме красивий вигляд і не жирітиме надто швидко, якщо ви очищуватимете його не більше 3 – 4 разів на тиждень.

Шкіра голови продукує певну кількість жиру, який утворює на волоссі захисний бар'єр. А надмірне миття голови його руйнує. Якщо це відбувається дуже часто, то шкіра голови починає виробляти ще більше жиру, від чого швидше забруднюються локони. Волосся матиме красивий вигляд і не жирітиме надто швидко, якщо ви очищуватимете його не більше 3 – 4 разів на тиждень. Використовуйте теплу воду для миття голови. Контрастний душ негативно впливає на ріст волосся. Адже гаряча вода травмує лусочки волосся, тому вони стають ламкими і неестетично пухнастими. Отже мийте волосся теплою водою, уникаючи температурних стрибків. View this post on Instagram A post shared by ☾ Jess ☾ (@jessleebuchanan) Розчісуйте волосся ретельно і довго. За допомогою цього процесу можна не лише красиво укласти шевелюру, але й пришвидшити її ріст. Користуйтеся масажними щітками-розчісками, які призначені для покращення кровообігу шкіри голови, чим активізують ріст нових здорових волосин. Щодня розчісуйте волосся протягом 10 – 15 хвилин, і згодом помітите ефектний результат.

За допомогою цього процесу можна не лише красиво укласти шевелюру, але й пришвидшити її ріст. Користуйтеся масажними щітками-розчісками, які призначені для покращення кровообігу шкіри голови, чим активізують ріст нових здорових волосин. Щодня розчісуйте волосся протягом 10 – 15 хвилин, і згодом помітите ефектний результат. Вибирайте правильні наволочки і аксесуари для волосся. Волосся має крихку структуру, яка складається з дрібних лусочок. Якщо зав'язувати локони надто тугими гумками чи користуватися шпильками, які можуть травмувати волосини, то можна спричинити ламкість волосся і посічення кінчиків. Тому закріплюйте пасма шовковими гумками чи пластиковими гумками-пружинками. Зокрема, жорстка тканина для наволочки травмує волосся. Тому віддавайте перевагу постільній білизні із гладкого шовку чи одягайте шовковий тюрбан для сну.