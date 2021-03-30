Зачіски на весну: топ-5 відеоуроків зі стильними варіантами
Навесні варто прикрасити свій образ особливою зачіскою, аби він був особливим і стильним. Для натхнення можете скористатися добіркою відеоуроків із топ-5 укладками на весну 2021. Серед них плетіння, оригінальні хвостики, модні пучки.
Джерело:ТСН
Доглянуте волосся і красива зачіска – це мікс, який вдало доповнить будь-який макіяж і вбрання. Тому у нагоді стануть 5 ідей стильних зачісок на весну з інстаграму, які просто і швидко повторити, а також вони не вимагають використання великої кількості стайлінгових засобів.
Корисно знати: Як врятувати волосся від випадіння після коронавірусу: рецепт маски Тетяни Литвинової
Топ-5 стильних зачісок на весну
Плетіння для прихильниць жіночного стилю
Універсальний низький хвіст
Стильний пучок із використанням модного аксесуара
Романтична зачіска на весну
Ідея для створення трендового високого хвоста
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter