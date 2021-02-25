Дружина Вілла Сміта запустила косметичний бренд з акцентом на екологічності

Американська акторка і співачка Джада Пінкетт Сміт, яка одружена з популярним актором і репером Віллом Смітом, разом зі своєю родиною запустила свідомий косметичний бренд. Зірка представила екологічно чисті засоби для догляду за тілом.

Особливістю б’юті-бренда Джади є наголос на важливості турботи про екологію, а також те, що її бізнес є сімейним. Вона акцентує на тому, що участь у розроблені косметики брали її чоловік Вілл Сміт, з яким Джада у шлюбі з 1997 року, та діти Джеден і Віллоу.

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Джада Пінкетт Сміт запустила свідомий бренд засобів для догляду за тілом

Джада Пінкетт Сміт спільно зі своєю родиною створила свідомий бренд засобів для особистої гігієни Hey Humans, який "дбає про екологію". Відомо, що бренд випускатиме продукцію, виробництво якої не шкодитиме навколишньому середовищу.

Наразі на офіційній сторінці бренда представлено натуральний дезодорант, лосьйон для тіла, засіб для очищення шкіри і навіть зубну пасту. Уся продукція складається з натуральних компонентів, зокрема з олій та екстрактів великої кількості рослин. Крім натуральних складників, продукти Hey Humans будуть також мати екодружні упаковки, які піддаватимуться переробленню.