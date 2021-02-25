Ромашку можна використовувати не лише як лікувальну рослину для зняття стресу, заспокоєння нервів та вирішення проблем зі сном, але й у косметологічних цілях. За допомогою відвару ромашки можна заспокоїти подразнення на шкірі, зволожити її і позбутися від недоліків.

Перевагою використання ромашки у догляді за шкірою, окрім її корисних властивостей, є те, що вона доступна і придбати її можна у кожній аптеці. Також для приготування відвару ромашки знадобиться мало часу і зусиль.

Корисно знати: Їх варто виключити з раціону: 7 продуктів, які викликають прищі

Чим ромашка є корисною для шкіри

Ромашку можна використовувати для догляду за будь-яким типом шкіри. Особливо корисною рослина є для сухої дерми. Суху і чутливу шкіру ромашка зволожує, позбавляє відчуття стягнутості, допомагає вирішити проблему з лущенням і подразненням. Власницям жирної та проблемної шкіри ромашка також підійде, адже у її складі містяться антибактеріальні компоненти, які допомагають зняти запалення та нормалізувати вироблення шкірного себуму.

Кумарин – це рослинна речовина, яку містять квіти ромашки. Кумарин активізує регенерацію пошкоджених клітин шкіри, бореться з постакне й іншими мікропошкодженнями. А каротин – сильний антиоксидант – сприяє рівномірності рельєфу шкіри, захищає її від пошкоджень вільними радикалами і сповільнює процеси старіння.

Як використовувати ромашку для догляду за шкірою

Придбайте в аптеці сухі квіти ромашки. Заваріть їх у пропорції, яка буде вказаною на упаковці. Залиште рідину настоюватися на 30 – 40 хвилин, а потім процідіть і дайте їй охолонути до кімнатної температури.

Такий відвар потім можна використовувати замість тоніка для обличчя і шиї: наносіть його на шкіру двічі на день, а потім користуйтеся живильним кремом. Також можна заморозити відвар ромашки у формі для льоду. Ромашковими льодяними кубиками слід протирати обличчя зранку. Вони допоможуть зняти набряки та нададуть обличчю здорового сяйва.