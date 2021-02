Американська телеведуча, яка прославилася завдяки реаліті-шоу, у якому зі своєю сім'єю була головною героїнею, Кріс Дженнер планує створити власний б'юті-бренд. Ще одна марка косметики від сім'ї Кардашян-Дженнер здивує різноманіттям косметичних засобів.

Кріс Дженнер пішла слідами своїх доньок. Адже Кім Кардашян та Кайлі Дженнер вже встигли знайти місце своїм б'юті-брендам на ринку краси. Можливо, майбутній косметичний бренд зіркової матері ще складе конкуренцію Kylie Cosmetics і KKW Beauty.

Яким буде б’юті-бренд Кріс Дженнер

Кайлі Дженнер та Кім Кардашян, вже встигли побудувати свій мільярдний бізнес за допомогою власних брендів косметики. Тепер і Кріс Дженнер вирішила спробувати свої можливості в індустрії краси. Наразі відомо, що зіркова 65-річна матір 10 лютого подала документи на реєстрацію торгових марок "Kris Jenner Beauty ", "Kris Jenner Skin " і "Kris Jenner Skincare ".

Зареєстровані торгові марки дозволять світській левиці випускати таку косметику, як засоби для догляду за шкірою, волоссям, нігтями, штучні вії і навіть парфуми. Кріс Дженнер ще не зробила публічної заяви про запуск нового бізнесу, а також ще не відомо, чи буде знаменитість створювати окремі бренди для кожної категорії продуктів, як це роблять її дочки, або ж вона буде тримати все під однією маркою.

Іншими деталями ЗМІ та сама Кріс Дженнер не діляться. Проте фанати зіркової сім'ї вважають, що це логічно, що після новини про закриття реаліті-шоу "Keeping Up With The Kardashians" Кріс шукає нові способи заробітку.

Що відомо про бізнес краси сім’ї Кардашян-Дженнер