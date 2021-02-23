Конкуренція донькам: Кріс Дженнер готує запуск власного косметичного бренду
Американська телеведуча, яка прославилася завдяки реаліті-шоу, у якому зі своєю сім'єю була головною героїнею, Кріс Дженнер планує створити власний б'юті-бренд. Ще одна марка косметики від сім'ї Кардашян-Дженнер здивує різноманіттям косметичних засобів.
Джерело:People
Кріс Дженнер пішла слідами своїх доньок. Адже Кім Кардашян та Кайлі Дженнер вже встигли знайти місце своїм б'юті-брендам на ринку краси. Можливо, майбутній косметичний бренд зіркової матері ще складе конкуренцію Kylie Cosmetics і KKW Beauty.
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Яким буде б’юті-бренд Кріс Дженнер
Кайлі Дженнер та Кім Кардашян, вже встигли побудувати свій мільярдний бізнес за допомогою власних брендів косметики. Тепер і Кріс Дженнер вирішила спробувати свої можливості в індустрії краси. Наразі відомо, що зіркова 65-річна матір 10 лютого подала документи на реєстрацію торгових марок "Kris Jenner Beauty ", "Kris Jenner Skin " і "Kris Jenner Skincare ".
Зареєстровані торгові марки дозволять світській левиці випускати таку косметику, як засоби для догляду за шкірою, волоссям, нігтями, штучні вії і навіть парфуми. Кріс Дженнер ще не зробила публічної заяви про запуск нового бізнесу, а також ще не відомо, чи буде знаменитість створювати окремі бренди для кожної категорії продуктів, як це роблять її дочки, або ж вона буде тримати все під однією маркою.
Іншими деталями ЗМІ та сама Кріс Дженнер не діляться. Проте фанати зіркової сім'ї вважають, що це логічно, що після новини про закриття реаліті-шоу "Keeping Up With The Kardashians" Кріс шукає нові способи заробітку.
Що відомо про бізнес краси сім’ї Кардашян-Дженнер
- Кріс не перша зі своєї сім’ї, хто створює бізнес в індустрії краси. Її доньки Кайлі Дженнер та Кім Кардашян мають власні бренди засобів для догляду за шкірою та створення макіяжу Kylie Comsetics та KKW Beauty відповідно.
- У 2019 році 23-річна продала 51% акцій Kylie Comsetics конгломерату краси Coty Inc. за 600 мільйонів доларів. До цього часу з моменту випуску бренду у 2015 році Кайлі зберігала повну власність над ним.
- Тим часом Кім продала Coty Inc. 20% акцій свого косметичного бренду за 200 мільйонів доларів у червні 2020 року. Вона створила лінійку косметики та парфумерії у 2017 році.
- Інші доньки Кріс також є підприємницями в інших сферах: Хлої Кардашян – співзасновниця компанії з виробництва одягу Good American разом з Еммою Греде з 2016 року, Кортні Кардашян має власний lifestyle-вебсайт Poosh, а Кендалл Дженнер також нещодавно випустила власну лінію текіли.
- Кріс Дженнер постійно підтримує бізнес своїх дочок.
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