Дуже активне очищення шкіри обличчя: красиво чи небезпечно

Правильне очищення шкіри обличчя – це запорука здорової шкіри і красивого макіяжу. Але процедура може призвести й до негативних наслідків. Тому варто дізнатися, чим небезпечне "переочищення" дерми, і скільки разів на день потрібно вмиватися насправді, аби отримувати від цього лише користь.

Надто активне очищення шкіри обличчя загрожує протилежним ефектом – появою запалення та інших недоліків. Проте справа не зовсім у кількості ваших вмивань на день.

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Чим небезпечне надмірне очищення шкіри обличчя

Під час вмивання природний ліпідний бар'єр епідермісу порушується, а з поверхні шкіри змиваються натуральні олії. Саме тому, якщо дуже часто вмиватися, то можна спровокувати сухість і подразнення шкіри, що згодом призведе до більш серйозних проблем.

Важливо знати, що ліпідний бар'єр не лише втримує вологу у верхніх шарах дерми, але й утворює захисну плівку, яка не дозволяє різноманітним вірусам та іншим бактеріям із навколишнього середовища проникати в шкіру. У такому випадку не варто вмивати обличчя по декілька разів на день, аби позбутися від мікробів. Навпаки, таким чином ви травмуватимете ліпідний бар'єр, чим полегшуватимете мікробам завдання.

Щоб дізнатися, яка періодичність процедури вмивання є безпечною для вас, потрібно визначити свій тип шкіри. Саме від цього все залежить. Жінкам зі сухою шкірою дерматологи рекомендують проводити повноцінне вмивання лише ввечері, а зранку достатньо просто освіжити обличчя прохолодною водою без додаткових косметичних засобів.

Натомість власницям жирної і комбінованої шкіри цього може бути замало. Адже протягом ночі продукується надто багато шкірного себуму, надлишки якого необхідно видаляти за допомогою спеціальних доглядових засобів.

Незалежно від вашого типу шкіри, для щоденного вмивання обличчя краще уникати агресивних б'юті-продуктів, які очищують шкіру "до скрипу". Також варто бути обережними зі скрабами: вибирайте м’які ексфоліанти з кислотами, щоб делікатно видалити ороговілі частини епідермісу без небезпечного мікротравмування. Аби мати красиве і здорове обличчя, додайте у свою б'юті-рутину тонізування шкіри після вмивання. Тонер допоможе нормалізувати pH баланс шкіри, захистить її від сухості і подразнення.