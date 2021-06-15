Очень активное очищение кожи лица: красиво или опасно

Правильное очищение кожи лица – это залог здоровой кожи и красивого макияжа. Но процедура может привести и к негативным последствиям. Поэтому стоит узнать, чем опасна "переочистка" дермы, и сколько раз в день нужно умываться на самом деле, чтобы получать от этого только пользу.

Слишком активное очищение кожи лица чревато противоположным эффектом – появлением воспаления и других недостатков. Однако дело не совсем в количестве ваших умываний в день.

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Чем опасно чрезмерное очищение кожи лица

Во время умывания естественный липидный барьер эпидермиса нарушается, а с поверхности кожи смываются натуральные масла. Именно поэтому, если очень часто умываться, то можно спровоцировать сухость и раздражение кожи, что впоследствии приведет к более серьезным проблемам.

Важно знать, что липидный барьер не только удерживает влагу в верхних слоях дермы, но и образует защитную пленку, которая не позволяет различным вирусам и другим бактериям из окружающей среды проникать в кожу. В таком случае не стоит умывать лицо по нескольку раз в день, чтобы избавиться от микробов. Наоборот, таким образом вы будете травмировать липидный барьер, тем самым облегчать микробам задачу.

Чтобы узнать, какая периодичность процедуры умывания является безопасной для вас, нужно определить свой тип кожи. Именно от этого все зависит. Женщинам с сухой кожей дерматологи рекомендуют проводить полноценное умывания только вечером, а утром достаточно просто освежить лицо прохладной водой без дополнительных косметических средств.

Зато обладательницам жирной и комбинированной кожи этого может быть мало. Ведь в течение ночи продуцируется слишком много кожного себума, излишки которого необходимо удалять с помощью специальных уходовых средств.

Независимо от вашего типа кожи, для ежедневного умывания лица лучше избегать агрессивных бьюти-продуктов, которые очищают кожу "до скрипа". Также стоит быть осторожными со скрабами: выбирайте мягкие эксфолианты с кислотами, чтобы деликатно удалить ороговевшие части эпидермиса без опасного микротравмирования. Чтобы иметь красивое и здоровое лицо, добавьте в свою бьюти-рутину тонизирование кожи после умывания. Тонер поможет нормализовать pH баланс кожи, защитит ее от сухости и раздражения.