Б'юті-рутина супермоделі проста й ефективна. Також Сінді відверто ділиться у своїх інтерв'ю порадами щодо правильного харчування і спорту.

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Секрети вічної молодості Сінді Кроуфорд

Спорт

Відома супермодель переконана, що будь-яке тренування повинне приносити лише задоволення. Саме цим принципом вона радить керуватися кожній жінці. "Йога і біг не для мене. Персональні тренування для мене розробив мій персональний тренер Раду, з яким я раніше знімала відео з фітнесом", – ділиться Сінді Кроуфорд.

Модель і матір 19-річної Кайі Гербер займається спортом тричі на тиждень. Її програма включає присідання, віджимання і силові навантаження. Вихідні дні Сінді також проводить активно. Вона їздить на велосипеді і ходить на прогулянки в гори.

Харчування

Перш ніж перейти до своїх щоденних справ, Сінді Кроуфорд зранку п'є вітамінне смузі. Для його приготування красуня використовує блендер, у якому змішує листя шпинату, мигдалеве молоко, половину банана, протеїновий порошок, порошок какао і листя свіжої м'яти. Таким чином можна витратити мінімум часу, щоб отримати максимум енергії.

Але цікаво й те, що Сінді не уявляє свого життя без шоколаду. Вона не відмовляє собі у задоволенні, тому щодня перед вечерею їсть невеликий шматочок шоколаду.

Якщо я не з'їм шоколадку, я заїм її чимось іншим, але однаково не отримаю задоволення,

– зізнається супермодель.

Відпочинок

Сінді знає, що релакс також потрібен людині, щоб довго залишатися молодою, красивою і здоровою. Тому зірка обожнює ходити в сауну та присвячувати час медитації. На своїй інстаграм-сторінці вона розповіла підписникам, що звикла "паритися" зранку. Процедура допомагає їй зарядитися енергією на цілий день.

Вдома супермодель інколи проводить сімейні курси медитації. Сінді каже: "Ми робимо це не часто, але завжди дуже корисно вивчати свій розум і відпускати тривожні думки".

Макіяж

Зараз Сінді Кроуфорд чудово володіє технікою створення basic face – базового мейк-апу. Вона наголошує, що не слід захоплюватися декоративною косметикою. Адже потрібно відчувати себе впевнено навіть без неї.

На початку своєї кар'єри я абсолютно нічого не знала про макіяж і догляд за собою. Я намагалася наслідувати різних моделей, вчилася на бекстейджі наносити косметику. З віком я перестала користуватися пудрою, бо вона додає зайвих років, підкреслює всі лінії і зморшки. Але при цьому не можу жити без олівця для брів і туші для вій. З ними погляд стає виразним і глибоким,

– ділиться б’юті-секретами Сінді Кроуфорд.