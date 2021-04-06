Двоколірне фарбування волосся: все, що потрібно знайти про наймодніший hair-тренд

Яскраве омбре від коренів, контрастні пасма, які обрамляють обличчя, неоновий чубчик чи кінчики – це двоколірне фарбування волосся, яке стрімко стає дедалі популярнішим. Якщо вам до вподоби новий hair-тренд, то варто дізнатися про нього більше.

Яскраве фарбування волосся з 90-х і нульових знову повернулося в моду завдяки ідеям зірок, інфлюенсерів і стилістів. Проте, перш ніж наважитися на б’юті-перевтілення, цікаво знати, звідки воно бере початок, як обрати правильний відтінок та які є правила для знебарвлення і догляду.

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Що потрібно знати про тренд на двоколірне фарбування волосся

Хімік Вільям Генрі Перкін створив перший сучасний барвник для волосся у 1863 році, бо до цього часу люди змінювали колір шевелюри за допомогою кориці, хни, п’явок, сажі і цибулі-порею. У науковця вийшов ліловий колір, яким не можна було фарбувати волосся. У 1907 році засновник L’Oreal Ежен Шуеллер знайшов потрібну формулу для фарби. Згодом у 20-ті всі фарбувалися в чорний, у 30 – 50-ті Мерилін Монро і Джин Гарлоу започаткували тренд на платиновий "блонд". 60-тим вже був властивим рудий відтінок шевелюри, а у 70-ті жінки вперше спробували мелірування.

80-ті здивували трендом на яскраві та експериментальні кольори волосся і незвичні техніки фарбування: панк-блонд з чорними коренями Мадонни, рожеві і блакитні локони Гвен Стефані, висвітлені пасма, які обрамляли обличчя, Джері Галлівел, біляве волосся з червоними "пір’їнами" у 2 шари Крістіни Агілери.

У 2020 двоколірне фарбування волосся спробували відомі трендсеттери Біллі Айліш (неоново-зелені корені на чорних пасмах) і Балла Хадід (помаранчеві передні локони). Б’юті-ідеї сподобалися прихильникам дівчат. Тому яскраве та ефектне фарбування знову стало головним hair-трендом, що підтверджують публікації багатьох користувачів тіктоку та інстаграму.

Тепер обмежень щодо поєднування кольорів на волоссі немає. Перукарка Анастасія Грінівецька каже: "Завжди можна зробити кольорові пасма чи фарбування в класичних складних техніках, наприклад, шатуш, з плавним розтягуванням яскравого кольору від натуральних коренів. Це дуже ходовий варіант, оскільки таке фарбування буде плавно відростати і змиється в красивий каліфорнійський блонд".

Якщо ви готові до кардинального перевтілення, то колористка Катерина Беренштейн радить комбінувати темно-русяве волосся чи тотальний "блонд" з блакитними, рожевими, зеленими і жовтими відтінками. Експертка переконана, що слід вибирати контрастні кольори або, навпаки, відтінки одного напряму, але з різною інтенсивністю.

Серед кольорів нема особливих тенденцій: і неон, і пастель актуальні. Основний холодний колір буде добре поєднуватися з блакитним, лимонним, рожевим і фіолетовим. Якщо за основу брати темні кольори, то тут доречні контрасти, наприклад, як було у Біллі Айліш – чорний зі салатовим,

– додає колористка Олена Тулінова.

Особливості двоколірного фарбування і догляд за ним

Насамперед важливо якісно висвітлити пасма, аби створити своєрідний чистий аркуш для яскравого фарбування. Спеціалістка з яскравого фарбування Ольга Леман каже: "Якщо база чиста і світла, то колір вийде яскравим і буде змиватися в пастель, а якщо база жовтувато-руда, то відтінки ляжуть не так насичено і вимиватися будуть брудно".

Також потім слід придбати спеціальний шампунь зі "щадним" складом, щоб він не вимавав пігмент надто швидко. Також зіпсувати двоколірне фарбування можуть і фен з іншими гарячими стайлерами, тому відмовтеся від надто високих температур під час укладання. Зокрема, не спішіть робити маску для волосся. Зачекайте 3 – 4 тижні. А згодом вам знадобляться шампунь, бальзам, ліпідна маска і термозахист.