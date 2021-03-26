Якщо у вас тонке волосся від природи, то можна візуально додати йому об'єму і пишності. Для цього вам знадобляться корисні б'юті-лайфхаки від hair-стилістів, якими поділилися професійні перукарі з Нью-Йорка Джуді МакГіннесс і Міранда Брено.