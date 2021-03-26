Як додати тонкому волоссю об'єму: 7 лайфхаків від стилістів, які дійсно працюють
Якщо у вас тонке волосся від природи, то можна візуально додати йому об'єму і пишності. Для цього вам знадобляться корисні б'юті-лайфхаки від hair-стилістів, якими поділилися професійні перукарі з Нью-Йорка Джуді МакГіннесс і Міранда Брено.
Джерело:Новое время
Якщо ви прагнете досягти на своєму тонкому волоссі ефекту пружних і об'ємних локонів, як у рекламі професійного шампуню, то не факт, що вдасться відтворити ідентичний образ. Проте зробити вашу шевелюру більш об'ємною – можливо.
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7 простих способів додати об'єм тонкому волоссю
- Коротка стрижка. Змініть імідж, і отримайте ефектний об'єм на тонкому волоссі. Важливо, аби довжина волосся після стрижки не була меншою 5 сантиметрів. Зверніть увагу на найбільш вдалі варіанти коротких стрижок для власниць тонкого типу волосся: каре та різні варіації піксі.
- Подружіться зі сухим шампунем. Протягом дня на шкірі голови накопичуються бруд і жир, які візуально обтяжують волосся, що робить його тонким і "неживим". А сухий шампунь додасть локонам свіжості й об'єму.
- Наносіть кондиціонер лише на кінчики волосся. Не варто намащувати кондиціонером коріння шевелюри, а лише кінці та чверть довжини. Використовуйте це правило і для незмивних засобів для догляду за волоссям. Вони мають щільну текстуру, тому обтяжують пасма і позбавляють коріння об'єму.
- Не розчісуйте волосся до повного його висихання. Якщо розчісувати пасма вологими, то вони можуть "склеюватися". Аби отримати ефект максимального об'єму, висушуйте волосся повністю природним чином, а потім розчісуйте його.
- Коріння сушіть феном. Об'єм буде більшим, якщо коріння волосся висушувати феном вниз головою. При цьому утримуйте шевелюру руками або спеціальною щіткою.
- Користуйтеся бігудями-липучками. Закріплюйте бігуді-липучки на маківці або по всій довжині волосся. Тоді отриманий об'єм вас приємно вразить. Накрутіть волосся на такі бігуді після висушування феном і залиште на 10-15 хвилин. Маніпуляція допоможе підняти волосся біля коріння і зробить зачіску більш об'ємною.
- Наносіть спрей для збільшення об’єму. Тому волоссю потрібні засоби для додавання об'єму. Розпиліть спрей на локони, а потім зробіть укладку феном, піднімаючи його від коренів. Спрей підніме лусочки волосся, чим посприяє легкості укладки.
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