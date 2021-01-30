Дженніфер Еністон майже білявка: як зірка модно оновила колір волосся – фото

51-річна американська акторка, відома за роллю Рейчел у культовому серіалі "Друзі", Дженніфер Еністон рідко робить експерименти зі своїм іміджем. Зірка віддає перевагу незначним б’юті-змінам, які модно освіжають її образ. Цього разу вона оновила колір волосся, чим викликала активні обговорення у соцмережах та започаткувала новий hair-тренд 2021.

Джерело: інстаграм Дженніфер Еністон

На своїй інстаграм-сторінці Дженніфер опублікувала селфі з автором її нової зачіски Крісом Макмілланом. Уважні прихильники зірки одразу помітили, що вона змінила колір волосся та стала майже білявкою.

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Модне фарбування волосся Дженніфер Еністон

Впродовж багатьох років Дженніфер Еністон не зраджує одному кольору волосся, але hair-стилісту Крісу Макміллану інколи дозволяє освіжити її стрижку та оновити відтінок шевелюри. Саме Кріс був автором культової стрижки "Рейчел", яка була головним трендом в індустрії краси протягом багатьох років.

Цього разу популярна акторка зробила селфі зі своїм hair-стилістом та продемонструвала нову зачіску: каскадна стрижка і пофарбоване волосся з ефектом вигорілих пасм. Колористи прогнозують, що таке світле мелірування буде однією з наймодніших технік фарбування 2021.

За допомогою натурального фарбування, яке буде трендом цього року, кардинально змінити образ не вдасться, але воно має властивість візуально омолоджувати та вдало підкреслювати риси обличчя, роблячи їх більш гармонійними.

Зокрема, Дженніфер Еністон з’явилася на знімку з макіяжем у нюдових тонах, який також є модним у цьому сезоні. До публікації вона додала надпис: "Отже ми повернулися". Таким чином вона натякнула на продовження зйомок серіалу "Ранкове шоу".

Світлини акторки, які зібрали вже понад 4 мільйони 200 тисяч вподобань, викликали захоплення у її підписників в інстаграмі. Вони почали активно коментувати оновлення іміджу знаменитості: "Вау", "Ти просто незрівнянна", "Я закохана в твої стрижку та колір волосся".