Дженніфер Лопес із рожевим волоссям: зірка вразила сексуальним образом bubblegum-pink – фото

Зваблива співачка Джей Ло продовжує дивувати шанувальників епатажними, неочікуваними, красивими і модними б'юті-образами. Цього разу для рекламної кампанії DSW зірка дебютувала з найбільш незвичним для себе кольором волоссям – рожевим.

DSW володіє мережею магазинів дизайнерського взуття. У рекламній фотосесії для бренда Дженніфер Лопес позувала в чорних масивних черевиках, чорному боді та з довгою сіточкою із блискучими камінчиками зверху. Проте увагу фанатів найбільше привернув яскравий колір волосся красуні.

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Дженніфер Лопес дебютувала з рожевим волоссям

На своїй інстаграм-сторінці Джей Ло не поділилася світлиною в новому іміджі. Знімок з'явився у профілі DSW, а також у майстрів, які працювали над макіяжем, манікюром і зачіскою співачки для зйомок.

ЗМІ припускають, що рожеве волосся Дженніфер – це лише перука або тимчасове тонування. Новий відтінок волосся модниці доповнили легкі хвилі та чорна шапочка, якою вона прикрила лише маківку голови.

DSW і Джей Ло не відкрили жодних таємниць створення такого ефектного б'юті-образу. Відомо, що над укладкою і новим кольором волосся співачки працював зірковий перукар Кріс Епплтон. Макіяж у вигляді чорних смокі-айс і пухких коричневих губ з чітким темнішим контуром для Дженніфер робила голлівудська візажистка Мері Філліпс. Нейл-майстер, який працює зі Селеною Гомес, Камілою Кабелло, Марго Роббі та іншими знаменитостями, Том Бачік довершив образ bubblegum-pink однотонним манікюром молочного відтінку на мигдалевидних нігтях Дженніфер Лопес.

Реакція шанувальників

"Моя сексуальна дівчинка-Барбі";

"Занадто сексуально для цього світу";

"Люблю цей образ";

"Просто вибух";

"Я голосую за рожеве волосся";

"Захоплююся нею".



Спокусливий образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Тома Бачіка



Зухвала Джей Ло з рожевим волоссям / Фото з інстаграму DSW​



Дженніфер Лопес у сексуальному вбранні і з яскравою зачіскою / Фото з інстаграму Мері Філліпс