Дженнифер Лопес с розовыми волосами: звезда поразила сексуальным образом bubblegum-pink – фото

Обольстительная певица Джей Ло продолжает удивлять поклонников эпатажными, неожиданными, красивыми и модными бьюти-образами. На этот раз для рекламной кампании DSW звезда дебютировала с самым необычным для себя цветом волос – розовым.

DSW владеет сетью магазинов дизайнерской обуви. В рекламной фотосессии для бренда Дженнифер Лопес позировала в черных массивных ботинках, черном боди и с длинной сеткой с блестящими камешками сверху. Однако внимание фанатов больше всего привлек яркий цвет волос красавицы.

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Дженнифер Лопес дебютировала с розовыми волосами

На своей инстаграм-странице Джей Ло не поделилась фотографией в новом имидже. Снимок появился в профиле DSW, а также у мастеров, которые работали над макияжем, маникюром и прической певицы для съемок.

СМИ предполагают, что розовые волосы Дженнифер – это лишь парик или временное тонирование. Новый оттенок волос модницы дополнили легкие волны и черная шапочка, которой она прикрыла только макушку головы.

DSW и Джей Ло не открыли никаких тайн создания такого эффектного бьюти-образа. Известно, что над укладкой и новым цветом волос певицы работал звездный парикмахер Крис Эпплтон. Макияж в виде черных смоки-айс и пухлых коричневых губ с четким темным контуром для Дженнифер делала голливудская визажистка Мэри Филлипс. Нейл-мастер, который работает с Селеной Гомес, Камилой Кабелло, Марго Робби и другими знаменитостями, Том Бачик дополнил образ bubblegum-pink однотонным маникюром молочного оттенка на миндалевидный ногтях Дженнифер Лопес.

Реакция поклонников

"Моя сексуальная девочка-Барби";

"Слишком сексуально для этого мира";

"Люблю этот образ";

"Просто взрыв";

"Я голосую за розовые волосы";

"Восхищаюсь ею".



Соблазнительный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Тома Бачика



Дерзкая Джей Ло с розовыми волосами / Фото из инстаграма DSW​



Дженнифер Лопес в сексуальном наряде и с яркой прической / Фото из инстаграма Мэри Филлипс