Зіркова красуня вже двічі фарбувала шевелюру заради участі в нових проектах. Цього разу голлівудська акторка зіграє одну важливу жіночу роль в сучасній інтерпретації знаменитої історії про Бонні і Клайда.

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Меган Фокс кардинально змінила колір волосся

На своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 17 мільйонів підписників, Меган Фокс поділилася світлиною у спокусливому бра та з неочікуваною зачіскою – попелястими пасмами. Довгі темні локони в розкішному стані зі здоровим блиском завжди були візитівкою сексуальної акторки, але вона ставала білявкою в 2015 і 2019 і знову поверталася до темного кольору волосся.

Ось так виглядає донька диявола. "Джонні і Клайд" чекайте в кінотеатрах навесні 2022 року,
– Фокс додала опис до фото з новим кольором волосся.

Над зміною іміджу зірки "Трансформерів" працював перукар Майлз Джеффріс, послугами якого користуються інші селебріті. Він також поділився світлиною трендсеттерки у своєму інстаграм-акаунті і написав: "Серйозна трансформація волосся для Меган Фокс". Цікаво, що сріблясті пасма візуально не роблять обличчя Меган старшим, а, навпаки, надають її зовнішності цікавого свіжого вигляду.

Меган Фокс
Меган Фокс більше не брюнетка / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники сучасних знаменитостей одразу почали порівнювати б'юті-образ Меган Фокс із Кім Кардашян. Ексдружина Каньє Веста і героїня сімейного реаліті-шоу раніше також ефектно демонструвала льодяний колір пасм.

Реакція фанатів

  • "Я подумав, що це Кім Кардашян! Не впізнав тебе";
  • "Дитинко, ти завжди виглядаєш гаряче";
  • "Де наша чорна пантера";
  • "О чорт, в неї вселилися Кардашяни";
  • "Я голосую за чорний";
  • "Чорний колір виглядає краще на тобі";
  • "Нехай це краще буде перука, бо я судитимусь з тим, хто зробив це з тобою, королево";
  • "Ти з будь-яким волоссям прекрасна".

Що відомо про нову роль Меган Фокс


Останнім часом про Меган рідко згадують як про акторку. Друга хвиля популярності Меган Фокс в ЗМІ трапилася завдяки роману з молодим музикантом і зміні стиліста. Жінку називають новою іконою стилю завдяки Мейв Рейли. Проте оновленим б’юті-образом красуня гучно повідомила, що повертається в індустрію кіно.
Знаменитість стала відомою у всьому світі завдяки участі у горрорі 2009 року "Тіло Дженніфер". У фільмі "Джонні і Клайд", який розповідатиме історію кримінальної пари – найманих вбивць, які безмежно закохані один в одного, Меган зіграє власницю казино, якій служить сам диявол. Джонні і Клайд планують пограбувати це казино.
Режисер і співсценарист нового проєкту Том ДеНуччі трішки відкрив завісу: "Персонаж Меган дуже темний. Не хочу розкривати занадто багато деталей, але візуально ми хотіли зробити з неї диснеївську принцесу, але дуже перекручену – темну і злу її версію. Її образ просто неймовірний – саме так виглядає принцеса зла. Ми знайшли дуже дивний підхід до класики Діснея. Але ви знаєте, багато з вінтажного арсеналу студії Дісней виглядає дуже злостиво". Том додав, що такого перевтілення Меган вони ще ніколи не бачили, бо вона по-справжньому вжилася в образ, зрозуміла всю філософію, характер персонажа.
На знімальному майданчику компанію новоспеченій білявці склали Тайсон Ріттер, Бейл Лінг і Ванесса Енджел. Імена виконавців Джонні і Клайда ще не називають.