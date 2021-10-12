Зіркова красуня вже двічі фарбувала шевелюру заради участі в нових проектах. Цього разу голлівудська акторка зіграє одну важливу жіночу роль в сучасній інтерпретації знаменитої історії про Бонні і Клайда.
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Меган Фокс кардинально змінила колір волосся
На своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 17 мільйонів підписників, Меган Фокс поділилася світлиною у спокусливому бра та з неочікуваною зачіскою – попелястими пасмами. Довгі темні локони в розкішному стані зі здоровим блиском завжди були візитівкою сексуальної акторки, але вона ставала білявкою в 2015 і 2019 і знову поверталася до темного кольору волосся.
Ось так виглядає донька диявола. "Джонні і Клайд" чекайте в кінотеатрах навесні 2022 року,
– Фокс додала опис до фото з новим кольором волосся.
Над зміною іміджу зірки "Трансформерів" працював перукар Майлз Джеффріс, послугами якого користуються інші селебріті. Він також поділився світлиною трендсеттерки у своєму інстаграм-акаунті і написав: "Серйозна трансформація волосся для Меган Фокс". Цікаво, що сріблясті пасма візуально не роблять обличчя Меган старшим, а, навпаки, надають її зовнішності цікавого свіжого вигляду.
Меган Фокс більше не брюнетка / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники сучасних знаменитостей одразу почали порівнювати б'юті-образ Меган Фокс із Кім Кардашян. Ексдружина Каньє Веста і героїня сімейного реаліті-шоу раніше також ефектно демонструвала льодяний колір пасм.
Реакція фанатів
- "Я подумав, що це Кім Кардашян! Не впізнав тебе";
- "Дитинко, ти завжди виглядаєш гаряче";
- "Де наша чорна пантера";
- "О чорт, в неї вселилися Кардашяни";
- "Я голосую за чорний";
- "Чорний колір виглядає краще на тобі";
- "Нехай це краще буде перука, бо я судитимусь з тим, хто зробив це з тобою, королево";
- "Ти з будь-яким волоссям прекрасна".
Що відомо про нову роль Меган Фокс
Останнім часом про Меган рідко згадують як про акторку. Друга хвиля популярності Меган Фокс в ЗМІ трапилася завдяки роману з молодим музикантом і зміні стиліста. Жінку називають новою іконою стилю завдяки Мейв Рейли. Проте оновленим б’юті-образом красуня гучно повідомила, що повертається в індустрію кіно.
Знаменитість стала відомою у всьому світі завдяки участі у горрорі 2009 року "Тіло Дженніфер". У фільмі "Джонні і Клайд", який розповідатиме історію кримінальної пари – найманих вбивць, які безмежно закохані один в одного, Меган зіграє власницю казино, якій служить сам диявол. Джонні і Клайд планують пограбувати це казино.
Режисер і співсценарист нового проєкту Том ДеНуччі трішки відкрив завісу: "Персонаж Меган дуже темний. Не хочу розкривати занадто багато деталей, але візуально ми хотіли зробити з неї диснеївську принцесу, але дуже перекручену – темну і злу її версію. Її образ просто неймовірний – саме так виглядає принцеса зла. Ми знайшли дуже дивний підхід до класики Діснея. Але ви знаєте, багато з вінтажного арсеналу студії Дісней виглядає дуже злостиво". Том додав, що такого перевтілення Меган вони ще ніколи не бачили, бо вона по-справжньому вжилася в образ, зрозуміла всю філософію, характер персонажа.
На знімальному майданчику компанію новоспеченій білявці склали Тайсон Ріттер, Бейл Лінг і Ванесса Енджел. Імена виконавців Джонні і Клайда ще не називають.