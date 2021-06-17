Влітку 2021 нейл-тренди є найбільш неочікуваними. Адже в моді як яскравий, так і натуральний манікюр. Ви можете сміливо експериментувати з яскравими і нейтральними кольорами лаку. Джессіка Альба вирішила поєднати одразу 2 тенденції в одному дизайні.

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Найніжніший літній манікюр від Джессіки Альби

Знаменита красуня ще раз довела, що кольоровий френч є особливо популярним цього літа. Вона показала красиві лавандові кінчики нігтів, скомбіновані з базовим відтінком на решті нігтьової пластини.

Джессіка Альба опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї більше 19 мільйонів підписників, декілька ефектних світлин. На знімках можна детально розгледіти ніжний та акуратний лавандовий френч, який ідеально гармоніював зі стильною літньою блузкою в тон. Також зірка доповнила образ стильною укладкою з легкими хвилями.

Ідея для манікюру в лавандовому відтінку від Джессіки Альби є красивою і трендовою. Можливо, ви також захочете повторити такий нейл-дизайн або надихнетеся її прикладом на схожий.



Модний френч у кольорах лавандового поля / Фото з інстаграму Джессіки Альби



Літній французький манікюр / Фото з інатаграму Джессіки Альби