23-річна зіркова модниця дивує шанувальників оригінальним підходом до створення манікюру, який згодом хочуть повторити красуні з усього світу. Тому пропонуємо вам надихнутися новими оригінальними ідеями арт-манікюру від Кайлі Дженнер.

До теми: Найбільш інстаграмний манікюр цього літа: райдужні ідеї для нейл-арту

Кайлі Дженнер показує трендові варіанти арт-манікюру

Манікюр з краплями води

Про дизайн нігтів у вигляді крапель води на нейтральному або яскравому покритті написали вже чимало модних видань, а зіркові майстри манікюру активно його популяризують у соцмережах. Тепер, коли Кайлі Дженнер зробила такий манікюр, можна сміливо стверджувати, що він буде у тренді цього літа.

Трендсеттерка вибрала краплі на нігтях, оформлені з натуральною базою у поєднанні з помаранчевим гель-лаком. Підписники Кайлі активно відреагували на її світлину з новим нейл-артом. Публікація за 2 дні зібрала майже 5, 5 мільйонів вподобань та 60 тисяч захоплених коментарів.

Знаменита красуня робила й раніше манікюр з краплями води, на який її надихнула нова лінійка косметики від бренда Kylie Cosmetics.

Кольорові цятки на нігтях

Кайлі є прихильницею яскравих кольорів на нігтях. У цьому манікюрі вона вирішила поєднати декілька трендів: кольорові акценти, цятки та оригінальний френч. Модниця продемонструвала ефектний нейл-дизайн на нейтральному базовому покритті. Ідея стане ефектним доповненням літнього образу. Особливо красивий вигляд манікюр матиме на засмаглій шкірі. Аби бути більш стильною, прикрасьте пальці рук масивними аксесуарами, як зробила це американська знаменитість.

Яскравий розписний френч

Кайлі Дженнер відома своїми довгими нігтями, тому у неї точно є місце для експериментів із нейл-дизайном. Але одну з нейл-ідей від трендеттерки можна повторити і на короткій довжині нігтів. Вона показала яскраві розписи на кінцях нігтьової пластини. Для розпису зірка обрала трендові жовті, помаранчеві, сині та інші пастельні відтінки. Якщо ви плануєте відпочинок на пляжі біля моря, то такий манікюр ідеально підійде до будь-якого купальника.