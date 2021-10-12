Тепер цих зірок вважають найкрасивішими, вони мають щасливі сім'ї й успішну кар'єру. Знамениті жінки на власному прикладі доводять, що не потрібно слухати неконструктивну критику від чужих людей, а слід продовжувати впевнено рухатися до своїх цілей.

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5 найкрасивіших жінок, яких колись дражнили через зовнішність

Джулія Робертс

Визнана акторка Голлівуду Джулія Роберт раніше була жертвою образ і насмішок від дітей у школі. Вони дражнили її через "великий" рот, довгі худі ноги і поганий зір, через що Джілія мусила носити окуляри. "В мене була коняча усмішка і ноги, як у коника-стрибунця. Я не вважала себе красивою, мене дражнили "жабою" – згадувала в одному зі своїх інтерв'ю акторка. Проте зірка змогла позбутися від підліткових комплексів і полюбила свою зовнішність.



Відома акторка / Фото з інстаграму Джулії Робертс

Ірина Шейк

Знаменита модель розповідала: "Я ніколи не подобалася хлопцям. У школі мене дражнили "палицею" через те, що я була високою і дуже худою, і "тунга-чангою" через смагляву шкіру і пухкі губи. Про булінг над Іриною Шейк стало відомо минулого року. Якась Світлана, з рідного міста супермоделі Єманжелінська, написала у твітері: "Моя знайома вчилася в одній школі з Іриною Шейк і розповідала, як її дражнили, обзивали мавпою і гнобили за бідний одяг". Проте відома красуня покинула токсичне оточення і не втратила віру в себе.



Знаменита красуня / Фото з інстаграму Ірини Шейк

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Англійська супермодель та дружина Джейсона Стейтема, яку неодноразово визнавали найсексуальнішою дівчиною планети, не хотіла ходити до школи через регулярні знущання. "У школі мене часто дражнили, особливо діставалося моїм губам. Вони були великими, а от грудей зовсім не було", – згадувала Розі Гантінгтон-Вайтлі. Коли у 17-річному віці Розі підписала перший контракт і почала працювати моделлю, то однокласники зрозуміли, що знущалися над нею даремно і припинили це робити.



Неймовірна Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

Лів Тайлер

Зірка трилогії "Володар перснів" у дитинстві була повнішою і мала кругле обличчя, а також переросла багатьох однокласників, через що над нею часто насміхалися. У школі Лів навіть прозвали "ліверною ковбасою". Дівчина дуже страждала і мала чимало комплексів, тому поставила собі за мету прославитися завдяки своєму таланту, а не зовнішнім даним. Вона досягла бажаного, а згодом і схудла.



Чарівна Лів Тайлер / Фото з інстаграму зірки

Вікторія Бекхем

Стильна та успішна жінка, дружина знаменитого красеня Девіда Бекхема, матір 4 чарівних дітей, Вікторія Бекхем досі пам'ятає, що в юному віці соромилася майже всього у своїй зовнішності. Вона боролася зі зайвою вагою і проблемною шкірою, ніколи щиро не усміхалася "на всі зуби", бо вважала їх некрасивими. На щастя, зірка змогла залишити в минулому всі комплекси, але так і не може звикнути до широкої усмішки.



Зіркова красуня / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем