Ефектна стрижка: Єва Лонгорія зробила ідеальне каре, яке ніколи не вийде з моди

Зірка "Відчайдушних домогосподарок, акторка, модель, бізнесвумен, 46-річна Єва Лонгорія вдалася до передноворічного б'юті-перевтілення – зробила ідеальне каре.

Приклад модної стрижки від Єви Лонгорії є завжди актуальним і личить кожній жінці. Єва Лонгорія не вдається до кардинальних змін зовнішності, але її б'юті-рішення завжди стають трендом, який прагнуть повторити модниці зі всього світу.

Може зацікавити Який макіяж і зачіску зробити на Новий рік: гламурні б'юті-образи К'яри Ферраньї

Єва Лонгорія та її нова стрижка – каре

Під час нового світського виходу Єва Лонгорія продемонструвала нову довжину свого темного блискучого волосся та ідеальну укладку. Ідеальне каре завжди буде в топі наймодніших стрижок всіх часів. Якщо ви наважилися на стрижку, яка ніколи не стане антитрендовою, то беріть приклад із відомої акторки.

Нова зачіска неймовірно освіжила образ зірки. Шанувальники зазначили, що на фото Єва виглядає більш впевненою, стильною і має хороший настрій.

Над створенням оновленого ефектного іміджу зірки працювала hair-стилістка Charlene Roxborough-Konsker. Майстриня опублікувала світлину знаменитої красуні на своїй інстаграм-сторінці та додала сміливий підпис: "Бос Єва Лонгорія".



Єва Лонгорія з новою зачіскою / Фото з інстаграму зірки

Окрім ідеально прямих і блискучих пасм, для вечірки Єва Лонгорія зробила виразні смокі-айс у темних відтінках, губи покрила нюдовим блиском і обвела їхній контур коричневим олівцем. Образ зірки доповнив елегантний білий костюм – піджак і штани зі стрілками.



Неймовірний б'юті-образ для натхнення / Фото з інстаграму Єви Лонгорії



Стильна Єва Лонгорія / Фото Getty Images



Єва Лонгорія демонструє модну стрижку / Фото Getty Images

Реакція шанувальників