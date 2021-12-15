Гламурна красуня ділиться своїми аутфітами і б'юті-перевтіленнями за допомогою світлин в інстаграмі, де у неї майже 26 мільйонів підписників. 34-річна трендсеттерка зазвичай робить акцент на своїх розкішних голлівудських локонах, а також – на виразних очах і пухких губах.

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Цікаво й те, що в образі для К'яри головне, аби вбрання ідеально гармоніювало з макіяжем і зачіскою. Відколи вона запустила першу власну лінійку косметики, то часто використовує її для створення гламурних мейк-апів.

Нагадаємо, що, окрім бренду одягу і сумочок, К'яра Ферраньї наважилася на запуск б'юті-лінійки. Авторка одного з найбільш успішних у світі блогів The Blonde Salad представила декоративну косметику у фірмовому рожевому пакованні та логотипом із блакитних очей бренда Chiara Ferragni з довгими чорними віями. Колекція включає 3 відтінки помади, туш, палетку тіней, рум'яна та гель для брів. Ціни на продукти коливаються від 20 євро до 49 євро.

Італійська інфлюенсерка однією з перших демонструє не лише модні тренди, переносячи найцікавіші дизайнерські ідеї з подіумів на вулиці Мілана, але й випробовує нові та популярні б'юті-техніки. Наприклад, вона встигла спробувати райдужний макіяж очей із мерехтливими пігментами. Ідея мейк-апу чудово доповнить новорічний образ.

Не новинками єдиними: К'яра також обожнює вічно модні класичні зачіски із начісуванням, накрученими локонами, пучки, низькі хвости, макіяж із акцентом на червоні губи, акуратно зачесані вгору брови, багато хайлайтера на обличчі, монохромний мейк-ап, smokey eyes та total nude.

Перелічені б'юті-рішення можна легко інтегрувати у святковий look. Гламурний зовнішній вигляд – те, що потрібно для зустрічі Нового 2022 року. Надихайтеся образами стильної блогерки і приготуйтеся сяяти на святковій вечірці.

Б'юті-образи на Новий рік від К'яри Ферраньї



"Вовчі брови", червоні губи, гладке волосся – ідеально / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Гламурний макіяж, пляжні хвилі, стильні косички – зможе повторити кожна дівчина / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Нюдовий макіяж завжди у тренді / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Ніжний б'юті-образ підійде будь-якому типу зовнішності / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Ефектні смокі-айс і гладенький пучок / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Розкішні стрілки і безтурботна "мальвінка" – найкращий мікс / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Рожевого на Новий рік багато не буває / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Голлівудська зачіска і неповторний мейк-ап / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Казковий б'юті-образ, який зачаровує / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Яскраво і зі смаком / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї