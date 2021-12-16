Эффектная стрижка: Ева Лонгория сделала идеальное каре, которое никогда не выйдет из моды

Звезда "Отчаянных домохозяек", актриса, модель, бизнесвумен, 46-летняя Ева Лонгория прибегла к предновогоднему бьюти-перевоплощению – сделала идеальное каре.

Пример модной стрижки от Евы Лонгории всегда актуален и подходит каждой женщине. Ева Лонгория не прибегает к кардинальным изменениям внешности, но ее бьюти решения всегда становятся трендом, который стремятся повторить модницы со всего мира.

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Ева Лонгория и ее новая стрижка – каре

Во время нового светского выхода Ева Лонгория продемонстрировала новую длину своих темных блестящих волос и идеальную укладку. Идеальное каре всегда будет в топе самых модных стрижек всех времен. Если вы решились на стрижку, которая никогда не станет антитрендовой, берите пример с известной актрисы.

Новая прическа невероятно освежила образ звезды. Поклонники отметили, что на фото Ева выглядит более уверенной, стильной и с хорошим настроением.

Над созданием обновленного эффектного имиджа звезды работала hair-стилист Charlene Roxborough-Konsker. Мастер опубликовала фотографию знаменитой красавицы на своей инстаграм-странице и добавила смелую подпись: "Бос Ева Лонгория".

Ева Лонгория с новой прической / Фото из инстаграма звезды

Кроме идеально прямых и сверкающих прядей, для вечеринки Ева Лонгория сделала выразительные смоки-айс в темных оттенках, губы покрыла нюдовым блеском и обвела их контур коричневым карандашом. Образ звезды дополнил элегантный белый костюм – пиджак и брюки со стрелками.

Невероятный бьюти-образ для вдохновения / Фото из инстаграма Евы Лонгории

Стильная Ева Лонгория / Фото Getty Images

Ева Лонгория демонстрирует модную стрижку / Фото Getty Images

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