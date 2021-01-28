Ефектний макіяж очей на День святого Валентина: трендові ідеї

14 лютого можна не лише продемонструвати любов до своєї другої половинки, але й це чудова нагода, щоб зробити ефектний макіяж і здивувати свого коханого або привернути увагу потенційних кавалерів на тематичній вечірці. Святковий мейк-ап буде легше створити, якщо заздалегідь ви поповните свій б’юті-арсенал кількома трендовими ідеями.
Джерело: 24 канал
В індустрії краси актуальності не втрачає макіяж "без макіяжу", але водночас модним рішенням є яскравий мейк-ап очей. Якщо ви не звикли ефектно виділяти погляд у повсякденному житті, то в День святого Валентина можна зробити виняток і вийти за власні рамки.
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Акцент на очах є звабливим і трендовим, адже ніхто не відмінив ще маскового режиму. Свято всіх закоханих 2021 заграє новими фарбами, якщо замість звичних нюдових тіней ви наважитеся на більш сміливі б’юті-експерименти. Цьогоріч варто відкласти ніжні рожеві пігменти та відмовитися від скромних стрілок, бо нові тенденції – це про блискучий макіяж, прояв індивідуальності й вдосконалене поняття "краси".
Аби зробити ідеальний ефектний макіяж очей на День святого Валентина та зачарувати всіх оточуючих, надихніться трендовими прикладами. Також можна спробувати відтворити б’юті-образи з популярного молодіжного серіалу "Ейфорія", якщо полюбляєте епатажність.