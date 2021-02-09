Б’юті-бренд, який випускає не лише косметику для створення макіяжу, але й різноманітні ефектні аплікації для обличчя, Face Lace спільно з головною майстринею з гриму популярного серіалу "Ейфорія" Донні Дейві випустили колекцію наліпок для обличчя. Тепер ефектний макіяж у стилі Ру, Кет, Джулс чи Кессі і Медді легко повторити.

Головна візажистка молодіжного серіалу Донні Дейві ділиться секретами створення макіяжу з гліттером та графічними стрілками на своїй інстаграм-сторінці. Креативності майстрині немає меж. Тому результатом її колаборації з косметичним брендом Face Lace є не менш оригінальні наліпки для обличчя.

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Face Lace та Донні Дейві випустили лінійку наліпок для обличчя в стилі серіалу "Ейфорія"

Наліпки для обличчя, які можна використовувати для доповнення мейк-апу, у колекції Head in the clouds представлені у двох варіантах дизайну – різнокольоровий голографічний і мерехтливий срібний. У першому сезоні серіалу "Ейфорія" візажистка Донні Дейві використовувала схожі наліпки у формі хмар для макіяжу героїні Хантер Шефер – Джулс.

Лінійка наліпок з’явиться у продажу з 15 лютого. Кожен набір коштуватиме 17, 5 долара. Донні Дейві каже, що однієї упаковки вистачає на 15 б’юті-образів. Також майстриня закликає усіх експериментувати з макіяжем та не боятися пробувати щось нове.