Отримати бажану густину, довжину і об’єм вій можна за допомогою популярних косметичних процедур. У 2021 найбільш актуальними є нарощення і ламінування. Проте вони відрізняються, і варто дізнатися, чим саме, аби обрати ту б’юті-послугу, яка підійде саме вам.

Джерело: Grazia

В індустрії краси затребуваними є послуги нарощування і ламінування вій. Проте не всі ідеально знають про переваги і недоліки тієї чи іншої процедури. Вони обидні призначені для створення омріяного погляду кожної жінки, але мають свої особливості.

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Нарощення чи ламінування вій: що обрати

Ламінування вій

Процедура насамперед призначена для оздоровлення і лікування вій. Вона вирізняється ефектним естетичним результатом. Коли майстер закінчить процес, то ви неозброєним оком помітите, що вії стали міцнішими, товщими, довшими, отримали здоровий блиск, насичений погляд і кокетливий вигин. Ламінування підійде тим жінкам, які прагнуть додаткового догляду за віями, скорегувати погляд, приховати недоліки і підкреслити переваги. Мінус процедури в тому, що одразу не можна малювати вії тушшю та користуватися декоративною косметикою для макіяжу очей, під час сну занурювати обличчя в подушку, носити лінзи, купатися, засмагати та відвідувати сауну. Все це можна буде робити через добу (в окремих випадках трішки пізніше).

Ефект після ламінування вій:

натуральні вії візуально стають більш довгими;

їхня структура товщає на 30%;

волосини отримують більш насичений колір;

корегується вигин вій;

погляд візуально "відкривається";

додатковий догляд;

тривалість ефекту протягом 1-2 місяців;

можна не використовувати туш.

Ламінування вій підійде вам, якщо:

ви хочете мати ідеальні вії, але не штучні;

потрібен виразний погляд без використання туші;

через певні причини ви не хочете чи не можете нарощувати вії;

вашим віям бракує густини і легкого вигину;

у вас алергія на туш.



Особливості процедури ламінування вій / Фото з інстаграму @brows_lash_beauty

Нарощення вій

Найбільше процедуру від інших відрізняє те, що у результаті ви отримаєте ефект макіяжу очей без використання косметики на місяць або й більше. Вам також не знадобиться використовувати туш для вій. Нарощення дає змогу отримати ефект "лялькового" погляду, чого не зможе зробити будь-яка декоративна косметика. Зокрема, майстер може навіть візуально змінити ваш розріз очей. На нарощені вії не впливає сніг чи дощ, а за допомогою новітніх технологій можна створити максимально природний вигляд.

Ефект після нарощення вій:

незалежно від стану ваших природний вій, можна створити омріяний погляд;

ви зможете заощадити час і гроші, адже використовувати туш не буде необхідності;

незалежно від періоду доби, ви матимете привабливий вигляд;

можна експериментувати з ефектами: від натурального до голлівудського.



Чи варто нарощувати вії / Фото з інстаграму @eyelashes101986

Нарощення вій підійде вам, якщо: