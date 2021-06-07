Ефектний тренд з минулого: що таке манікюр у стилі Jelly Nails

Jelly Nails – це різновид дизайну нігтів, який вирізняється своєю ефектністю на сонячному світлі. Тренд вважають "інстаграмним". Адже саме за допомогою цієї соціальної мережі він став популярним. Нейл-арт привертає увагу, символізує любов до життя і почуття гумору.

Провідні майстри світу переконані, що Jelly Nails будуть головним трендом манікюру влітку 2021. Тому вони вже почали ділитися оригінальними ідеями.

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Jelly Nails: тренд манікюру, який повернувся з минулого

Раніше замість Jelly Nails вживали термін "акваріумний дизайн", аби якомога точніше описати нейл-тренд. Коли люди почали проявляти своєрідні естетичні уявлення про прекрасне. На піку популярності такий манікюр протримався недовго. Згодом користувачі соцмереж почали насміхатися з арту, а словосполучення "акваріумний дизайн" стало мемом і синонімом кітчу. Проте завдяки провідним майстрам манікюру здебільшого азіатського походження і кардинальним змінам в індустрії краси Jelly Nails знову в моді. Тепер це не просто дизайн нігтів, а явище, що межує з артом.

Чудовим прикладом Jelly Nails можуть слугувати нігті-вітражі, як у Чона Ледженда, нігті-льодяники, як у Джесіки Вошік або нігті, що імітують муранське скло, як у FUEGO Nails. Майстри проявляють неабияку фантазію для створення цього нейл-арту. Ідея від Unistella особливо здивувала багатьох користувачів інстаграму. Вона розмістила океанічні інсталяції на площі в 1 квадратний сантиметр.